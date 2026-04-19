Ce avere uriașă are Gică Hagi. Afacerile care i-au adus un profit uriaș „Regelui”

Ce avere uriașă are Gică Hagi

Numele lui Gică Hagi a apărut în ultimii ani în Top 300 milionari români, realizat de revista Capital. În urmă cu doi ani, „Regele” ocupa locul 250 în topul celor mai bogați oameni din România.

La momentul respectiv, averea lui Gică Hagi era estimată la suma de 28-34 de milioane de euro. Fostul internațional și-a format o mare parte din avere din fotbal, el evoluând la cluburi de top din Europa, precum Real Madrid, Barcelona sau Galatasaray.

Gică Hagi a investit o mare parte din averea strânsă din cariera de jucător tot în fotbal, el deschizându-și propria academia la Ovidiu, unde a format numeroși jucători, care au făcut pasul ulterior către naționalele României. „Regele” a câștigat sume importante și grație hotelului pe care îl deține în Mamaia, Iaki.