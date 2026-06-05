Bărbat din Florești, rănit de propria armă în timp ce încerca să împuște un câine fără stăpân

De către
Dorina Cioca
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Un incident neobișnuit s-a produs în seara zilei de ieri în satul Vărvăreuca, raionul Florești. Un bărbat în vârstă de 57 de ani a ajuns la spital după ce s-a rănit la mână în timp ce încerca să împuște un câine fără stăpân.

Potrivit informațiilor oferite de poliție, bărbatul deținea legal o armă de vânătoare. În momentul în care a încercat să tragă, arma s-a defectat, provocându-i o leziune la mână.

La fața locului au intervenit oamenii legii, iar persoana rănită a fost transportată la spital pentru a primi îngrijirile medicale necesare.

Polițiștii au ridicat arma și au depozitat-o conform procedurilor legale. Totodată, a fost inițiată o anchetă pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele în care s-a produs incidentul.

Autoritățile urmează să verifice starea tehnică a armei și să stabilească dacă au fost respectate toate regulile privind utilizarea acesteia.

Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime suplimentare, însă cazul atrage atenția asupra importanței verificării și folosirii corecte a armelor de foc, chiar și atunci când acestea sunt deținute legal.


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Dorina Cioca
Dorina Cioca

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