Adolescenții au învățat cum să fie în siguranță în mediul online

De către
OdN
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Beneficiarii Centrului au participat recent la o activitate interactivă dedicată siguranței în mediul digital, având oportunitatea de a afla informații utile despre utilizarea responsabilă a internetului și a rețelelor sociale.

În cadrul întâlnirii, adolescenții au discutat despre regulile de bază ale securității online, riscurile la care se pot expune în spațiul virtual și importanța protejării datelor cu caracter personal. Prin exemple practice și exerciții de grup, participanții au învățat să identifice situațiile periculoase din mediul online, să evite tentativele de fraudă și să reacționeze corect atunci când se confruntă cu probleme pe internet.

Activitatea a avut drept scop dezvoltarea competențelor digitale și promovarea unui comportament responsabil în mediul virtual, contribuind la creșterea gradului de conștientizare privind siguranța online.

Prin organizarea unor astfel de acțiuni educative, Centrul susține formarea unor tineri informați, capabili să navigheze în siguranță în spațiul digital și să facă alegeri responsabile în utilizarea tehnologiilor moderne.


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OdN
OdN
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