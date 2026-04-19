 Primăria orașului Fălești a anunțat că va compensa din bugetul local majorarea tarifului pentru transportul public

Măsura a fost luată în contextul creșterii prețurilor la carburanți, care i-a determinat pe transportatori să ceară majorarea prețului la călătorii. Operatorul a propus majorarea tarifelor de la 5 la 7 lei pentru adulți și de la 3 la 5 lei pentru copii, pe rutele Gara–oraș și Fabrica de Zahăr.

Autoritățile locale au decis însă să acopere diferența de 2 lei din fondurile publice, astfel încât prețul achitat de pasageri să rămână neschimbat în perioada următoare.

„Înțelegem gravitatea acestei situații. Comisia pentru Situații de Urgență Fălești, Consiliul Local Fălești, cât și eu personal am decis să sprijinim toți pasagerii care folosesc transportul public pe rutele stație-oraș și Fabrica de Zahăr. Am decis să nu punem această povară pe umerii cetățenilor. Având în vedere situația dificilă din sectoarele energetic, combustibil și alimentar, s-a decis să intervenim. Astfel, vom acoperi din bugetul local diferența de 2 lei solicitată de operator. Tariful final pentru călători va rămâne neschimbat până la sfârșitul lunii mai”, a declarat primarul Alexandr Severin.

Pentru implementarea acestei decizii, Consiliul Local Fălești a aprobat alocarea sumei de aproximativ 75 de mii de lei.