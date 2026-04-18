Atenție la căpușe: recomandările ANSP pentru a reduce riscul expunerii la înțepăturile de căpușe

Odată cu venirea sezonului cald, tot mai multe persoane își petrec timpul liber în natură – în parcuri, păduri și zone de agrement sau desfășurând activități în grădină. În această perioadă crește și riscul de expunere la mușcăturile de căpușe, vectori care pot transmite diverse boli, precum boala Lyme sau encefalita de căpușă. Omul poate fi expus accidental, atunci când se află în aceste zone cu vegetație. Mușcătura de căpușă este, de regulă, nedureroasă și poate trece neobservată.

În Republica Moldova, boala Lyme rămâne cea mai frecventă zoonoză transmisă prin vectori. În anul 2025 au fost diagnosticate 159 de cazuri, înregistrându-se o scădere comparativ cu anul 2024, când au fost înregistrate 249 de cazuri. Această scădere poate fi influențată și de o conștientizare mai bună a populației privind măsurile de protecție. Cele mai multe cazuri au fost raportate în municipiul Chișinău, precum și în raioanele Strășeni, Ialoveni, Orhei, Criuleni, Edineț și municipiul Bălți. Din totalul cazurilor, 19 au fost înregistrate la copii cu vârste de până la 17 ani, inclusiv 4 cazuri la copii sub 2 ani. În urma analizelor de laborator, antigenii au fost detectați în 31% din probele analizate, ceea ce confirmă circulația agentului patogen în mediul natural.

Primul semn caracteristic al bolii este eritemul migrator – o pată roșie care se extinde progresiv la nivelul pielii, uneori cu decolorare centrală, depășind frecvent 5 cm în diametru. Aceasta poate apărea la 3–30 de zile după înțepătura de căpușă și poate fi însoțită de febră, oboseală, dureri de cap, dureri musculare și articulare. În astfel de situații este importantă adresarea cât mai rapidă la medic.

În acest context, ANSP recomandă populației respectarea măsurilor de prevenție pentru a reduce riscul mușcăturilor de căpușe:

purtați haine de culoare deschisă cu mâneci lungi și pantaloni lungi, fixați pantalonii în șosete și acoperiți capul;

utilizați produse repelente, respectând indicațiile;

evitați zonele cu iarbă înaltă și vegetație abundentă;

deplasați-vă pe mijlocul cărărilor și alegeți locuri special amenajate pentru odihnă.

La întoarcerea din natură :

verificați atent hainele și corpul, în special zonele cu piele fină (axile, zona inghinală, gât, scalp). Inspectați animalele de companie

pieptănați părul și faceți duș;

spălați hainele purtate.

Dacă ați depistat o căpușă fixată pe piele se recomandă să fie îndepărtată cât mai rapid și corect:

spălați bine mâinile și folosiți o pensetă cu vârful subțire;

apucați căpușa cât mai aproape de piele și extrageți-o printr-o mișcare fermă și constantă; nu răsuciți și striviți căpușa;

dezinfectați locul mușcăturii cu tinctură de iod 3-5% sau alcool etilic 70%;

nu se recomandă folosirea uleiurilor, alcoolului turnat direct sau altor substanțe pentru îndepărtarea căpușei.

Important! Nu toate căpușele transmit boli, iar testarea lor în laborator nu este necesară. Se recomandă monitorizarea a stării de sănătate și consultarea medicului la apariția primelor semne de boală, în special dacă apar simptome precum febră, erupții cutanate sau stare generală de rău. Respectarea acestor măsuri simple reduce semnificativ riscul de infectare și contribuie la protejarea sănătății dumneavoastră și a familiei.