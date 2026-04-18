Inteligența artificială îți poate afecta gândirea după doar 10 minute

Inteligența artificială este prezentată, de cele mai multe ori, ca un instrument care ne face viața mai ușoară: scrie mai repede, caută mai bine, rezolvă mai simplu. Dar, pe măsură ce tot mai mulți oameni o folosesc pentru sarcini banale, încep să apară și întrebări mai incomode despre costul real al acestui confort.
Acum apare un nou semnal de alarmă: un studiu preprint despre folosirea AI la sarcini de bază sugerează că efectele negative pot apărea surprinzător de repede, chiar după doar 10 minute de utilizare. Potrivit Euronews, cercetarea a testat 1.200 de persoane puse să rezolve exerciții simple de matematică și de înțelegere a textului, cu și fără ajutorul AI. Rezultatul a fost clar: cei care au folosit inteligența artificială s-au descurcat mai bine cât timp au avut-o la îndemână, dar au mers mai slab în momentul în care sprijinul a fost retras.
Mai exact, participanții care au apelat la AI au greșit mai des sau au sărit peste întrebări atunci când au trebuit să continue singuri. Cercetătorii au observat și altceva important: acești oameni au fost mai puțin dispuși să insiste, să se chinuie puțin și să ducă problema până la capăt fără ajutor. Iar exact această „luptă productivă” este una dintre cheile reale ale învățării.
De ce este important ce au observat cercetătorii
Potrivit celor de la Euronews, problema nu este că AI oferă răspunsuri rapide. Problema este că, folosit prea des pentru lucruri simple, poate schimba reflexele mentale ale utilizatorului. Dacă te obișnuiești să primești soluția imediat, munca fără asistență începe să pară mai grea, mai lentă și mai frustrantă decât este în realitate. În timp, asta poate reduce răbdarea, perseverența și chiar disponibilitatea de a gândi singur până la capăt.
Autorii studiului compară fenomenul cu efectul „broasca fiartă”: schimbarea pare mică la început, aproape neimportantă, dar acumulată luni sau ani poate deveni serioasă. Ideea merge în aceeași direcție cu un alt studiu despre care am mai scris, cel de la MIT, care vorbea despre așa-numita „datorie cognitivă” produsă de folosirea ChatGPT la redactarea de eseuri. În acel caz, participanții își aminteau mai greu ce au scris și recunoșteau mai slab propriile texte.
Unde e limita dintre ajutor și dependență
Mesajul nu este că AI trebuie evitat complet. Mai degrabă, cercetătorii sugerează că aceste unelte ar trebui construite mai inteligent, ca un mentor bun: să ofere ghidaj, dar să nu rezolve imediat totul în locul utilizatorului. Cu alte cuvinte, AI-ul util nu este neapărat cel care îți dă răspunsul în două secunde, ci cel care te ajută să nu-ți pierzi exercițiul gândirii.
Pentru elevi, studenți și chiar pentru adulții care folosesc zilnic astfel de instrumente, concluzia e simplă: dacă lași AI să facă în locul tău exact lucrurile de bază, riști să-ți slăbești tocmai mușchiul mental pe care ar trebui să-l antrenezi.