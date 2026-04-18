Inteligența artificială îți poate afecta gândirea după doar 10 minute

Inteligența artificială este prezentată, de cele mai multe ori, ca un instrument care ne face viața mai ușoară: scrie mai repede, caută mai bine, rezolvă mai simplu. Dar, pe măsură ce tot mai mulți oameni o folosesc pentru sarcini banale, încep să apară și întrebări mai incomode despre costul real al acestui confort.

Acum apare un nou semnal de alarmă: un studiu preprint despre folosirea AI la sarcini de bază sugerează că efectele negative pot apărea surprinzător de repede, chiar după doar 10 minute de utilizare. Potrivit Euronews, cercetarea a testat 1.200 de persoane puse să rezolve exerciții simple de matematică și de înțelegere a textului, cu și fără ajutorul AI. Rezultatul a fost clar: cei care au folosit inteligența artificială s-au descurcat mai bine cât timp au avut-o la îndemână, dar au mers mai slab în momentul în care sprijinul a fost retras.

Mai exact, participanții care au apelat la AI au greșit mai des sau au sărit peste întrebări atunci când au trebuit să continue singuri. Cercetătorii au observat și altceva important: acești oameni au fost mai puțin dispuși să insiste, să se chinuie puțin și să ducă problema până la capăt fără ajutor. Iar exact această „luptă productivă” este una dintre cheile reale ale învățării.