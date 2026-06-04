Horoscop 4 iunie 2026. Zodiile care primesc un mesaj de la o iubire din trecut

Unele povești nu se termină niciodată cu adevărat, doar fac o pauză mai lungă. În perioada următoare, mai multe zodii s-ar putea trezi cu un mesaj, un apel sau o reaparție neașteptată din partea unei persoane din trecut. Emoțiile revin repede, iar amintirile parcă nu mai par atât de îndepărtate.

Berbec

O persoană din trecut revine brusc în viața ta, cu un mesaj care îți atrage imediat atenția. Ești curios, dar și puțin grăbit să afli ce s-a schimbat între timp. Emoțiile revin rapid, însă va trebui să te gândești bine dacă merită să redeschizi povestea.

Taur

Trecutul revine într-un mod mai delicat, dar suficient cât să te miște emoțional. O împăcare pare tentantă, mai ales că sentimentele nu au dispărut complet. Totuși, riști să te întorci într-o situație care nu s-a rezolvat pe deplin.

Gemeni

Primești o veste sau un mesaj care reia legătura cu cineva important din trecut. Discuțiile pot fi lungi, sincere și pline de explicații amânate. Ai șansa să înțelegi mai bine ce s-a întâmplat atunci.

Rac

Ești printre zodiile cele mai sensibile la reveniri emoționale. O persoană dragă reapare exact când nu te aștepți, iar amintirile revin imediat. Inima reacționează rapid, chiar dacă mintea încearcă să fie mai precaută.

Leu

Orgoliul tău este pus la încercare de o revenire din trecut. Deși pari detașat, emoțiile încă există și nu pot fi ignorate complet. Va trebui să alegi între mândrie și dorința de a repara ceva.

Fecioară

Analizezi totul în detaliu înainte să răspunzi unei apropieri din trecut. O discuție sinceră îți poate aduce claritate asupra a ceea ce nu a funcționat. Nu te grăbi, pentru că ai nevoie de răspunsuri clare.

Balanță

Ești prins între dorința de liniște și amintirile care revin. O posibilă împăcare îți dă peste cap echilibrul emoțional. Trebuie să decizi dacă vrei stabilitate sau o nouă încercare.

Scorpion

O revenire din trecut vine cu emoții puternice și greu de controlat. Atracția și tensiunea se simt imediat între voi. Totul depinde de câtă încredere a mai rămas.

Săgetător

Trecutul te caută, dar tu ești concentrat pe libertatea ta. O discuție poate avea loc, însă nu te grăbești să revii la vechile obiceiuri. Vrei să fii sigur că nu repeți aceleași greșeli.

Capricorn

Ești rezervat când vine vorba de împăcări, dar nu închizi complet ușa. O conversație sinceră îți poate schimba perspectiva. Preferi faptele, nu vorbele.

Vărsător

O revenire neașteptată îți dă planurile emoționale peste cap. Încerci să rămâi rațional, dar nu îți iese complet. Inima și mintea nu sunt deloc în acord.

Pești

Pentru tine, trecutul revine ușor în suflet și în gânduri. O persoană importantă reapare și îți stârnește emoții vechi. Ai nevoie de timp ca să înțelegi ce simți cu adevărat.

SURSA: viva.ro