Dosarul Vartic. Procuratura Generală: au fost dispuse, la solicitarea avocaților, expertize noi și exhumarea cadavrului

Procuratura Generală a dispus extinderea investigațiilor în cazul decesului Ludmilei Vartic, fiind solicitate noi expertize, inclusiv exhumarea cadavrului, în paralel cu verificarea unor procese-verbale contravenționale întocmite pe numele acesteia după ce a decedat. Decizia vine în contextul apariției a unor noi detalii în cazul morții femeii și a unor solicitări făcute de avocatele surorii și mamei Ludmilei Vartic. Dumitru Vartic, soțul Ludmilei are statut de bănuit, fiind cercetat pentru acte de violență.

În cadrul unei conferințe de presă adjunctul procurorului general, Sergiu Russu, a declarat că ancheta este una complexă: „În prezent, urmărirea penală în această cauză este efectuată de un grup de procurori din cadrul procuraturilor teritoriale competente, în cooperare cu ofițerii de urmărire penală ai Direcției de poliție a municipiului Chișinău. Investigațiile vizează atât circumstanțele producerii evenimentului, cât și elemente conexe care pot clarifica situația în ansamblu”.

Un element central al anchetei îl reprezintă solicitarea de exhumare și efectuarea unor expertize medico-legale suplimentare.

„La solicitarea părții apărării, procurorii au înaintat un demers privind efectuarea unei expertize medico-legale suplimentare, care a fost admis de judecătorul de instrucție. Măsura are drept scop stabilirea completă și obiectivă a cauzelor decesului”, a subliniat Russu.

El a menționat că sunt în desfășurare și alte expertize. „Sunt în așteptare rezultatele expertizelor informatice asupra suporturilor electronice ridicate, inclusiv telefoanele mobile ale victimei, precum și expertize grafologice și grafoscopice, menite să ofere clarificări suplimentare asupra circumstanțelor faptei”, a explicat acesta.

După finalizarea acestor etape, anchetatorii urmează să dispună și expertize suplimentare. „După finalizarea acestor acțiuni, va fi dispusă și o expertiză psihiatrică și psihologică post-mortem. Toate aceste probe sunt interdependente și vor influența evoluția anchetei”, a adăugat Russu.

Procuratura Generală confirmă că, în ziua decesului Ludmilei Vartic, pe numele acesteia a fost întocmit un proces-verbal contravențional pentru o presupusă încălcare a regulilor de circulație rutieră, deși femeia nu s-ar fi aflat la volan în acel moment. Procuratura investighează modul în care au fost întocmite unele acte contravenționale, inclusiv un proces-verbal emis pe numele persoanei decedate. „S-a constatat că la 3 martie 2026 a fost întocmit un proces-verbal contravențional pe numele persoanei decedate, materialele fiind transmise ulterior spre examinare Centrului Național Anticorupție”, a spus procurorul Russu.

Ulterior, cazul a fost preluat în procedură penală. „La 15 aprilie 2026, organul de urmărire penală al CNA a inițiat o cauză penală pentru fals în acte publice, iar conducerea urmăririi penale a fost preluată de un procuror”, a precizat Russu. Portalul Anticoruptie.md a scris despre acest caz din comunicarea avocatei Violeta Gășițoi care a cerut CNA să pornească urmărirea penală pe acest caz.

Adjunctul procurorului general a dat asigurări că investigațiile continuă sub coordonarea Procuraturii Generale.„Procuratura Generală monitorizează și coordonează activitatea de urmărire penală, astfel încât aceasta să se desfășoare cu respectarea strictă a principiilor de legalitate, obiectivitate și transparență”, a conchis Sergiu Russu.

Ludmila Vartic, educatoare la o grădiniță din Hâncești, a fost găsită fără viață, la 3 martie curent, la Chișinău, după ce a căzut de la înălțime. Anterior femeia ar fi avut o tentativă de suicid, fiind internată la spitalul din Hâncești.

Cazul a devenit public la câteva zile după tragedie, după ce internauți au făcut dezvăluiri despre cele întâmplate pe rețelele sociale.

Mai multe dezvăluiri devenite virale pe rețelele de socializare indică asupra faptului că Ludmila ar fi fost victima violenței în familie. Soțul femeii Dumitru Vartic era vicepreședinte al Consiliului Raional Hâncești. El este bănuit că ar fi determinat-o la sinucidere și ar fi tăinuit detalii legate de moartea femeii. Acesta a respins acuzațiile.

Între timp mai mulți internauți au lansat o petiție on-line în care cer justiție în cazul morții Ludmilei Vartic. Petiția a adunat până în prezent peste 9000 de semnatari.

La Chișinău au avut loc două marșuri de solidaritate, alte acțiuni de protesc au fost desfășurate în diasporă, în cadrul cărora s-a cerut dreptate pentru Ludmila și elucidarea cazului morții femeii.

Inspectoratul General al Poliției a inițiat două procese penale în legătură cu decesul Ludmilei Vartic. Primul dosar vizează circumstanțele morții femeii, iar cel de-al doilea investighează situația din familie. Dumitru Vartic are statut de bănuit în cazul sinuciderii soției sale.

Pe 24 martie, Inspectoratul General al Poliției a declarat, cu referire la expertiza medico-legală, că victima a murit în urma traumatismelor pe care le-a suferit după căderea de la înălțime. De asemenea, echipa de pe ambulanță care a intervenit la fața locului a infirmat că femeia ar fi fost deja moartă în momentul căderii.

Pe 26 martie, directoarea Agenției Naționale de Prevenire și Combatere a Violenței, Viorica Țîmbalari, a anunțat că avocata Ludmilei Vartic a depus o cerere de exhumare a corpului femeii pentru efectuarea unor expertize suplimentare, la solicitarea mamei victimei. Totodată, șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a anunțat că va fi dispusă și o expertiză post-mortem, alături de expertizele telefoanelor și ale corespondenței. Între timp, exhumarea cadavrului Ludmilei Vartic, solicitată de mama acesteia, a fost admisă, potrivit avocatei Violeta Gașițoi.

Pe 30 martie și Procuratura Generala a declarat că moartea Ludmilei Vartic a surveni urmare a căderei de la înalțime.

Crina DUMITRIU, anticoruptie.md