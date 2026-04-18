Dosarul Vartic și prețul impunității

Procesul-verbal întocmit de polițistul care l-a oprit pe Vartic pentru o încălcare în trafic se afla la dosarul cauzei. Fusese depus de însuși Dumitru Vartic, sub formă de fotografie, însă nimeni, cu excepția avocatelor, nu l-a luat în seamă și nici măcar nu l-a citit. De ce? Pentru că aceasta este realitatea din organele de drept.

Avocatele l-au citit, l-au analizat și și-au pus întrebări, așa cum fac profesioniștii. Apoi au corelat informațiile și au înțeles gravitatea situației: trafic de influență și fals în acte. Cel puțin două infracțiuni peste care nu se poate trece.

Inițial am crezut că poate Vartic era însoțit de o femeie și a prezentat actele Ludmilei, iar polițistul nu a verificat dacă fotografia din acte corespunde chipului persoanei aflate la volan.

Însă nu. Vartic se pare că era singur în automobil și a făcut un târg cu polițistul. Iar asta e și mai grav. Cum l-a convins pe polițist să întocmească procesul-verbal pe numele soției sale, care nu se afla în automobil? Cum a semnat cu numele unei femei într-un documente oficial? A fluturat carnetul de partid, legitimația de șef adjunct de raion sau i-a dat mită? Sper să aflăm.

Pentru că acest caz arată că Vartic nu este la prima abatere de acest fel. De câte ori a trecut amenzile pe numele soției sale? Și asta se poate afla. La fel cum se pot afla și numele polițiștilor care acceptau astfel de înțelegeri. Avem registre digitalizate. Că oamenii legii fac astfel de târguri cu ușurință se pare că e la nivel de fenomen și e la fel de grav. Și atunci cum s-a reformat Poliția? Ce s-a schimbat?

Despre demnitate profesională și integritate nu mai poate fi vorba. Nu există.

Scriam încă de la începutul cazului că acesta deschide Cutia Pandorei și nu am greșit.

Rămâne de văzut cât de mult vor dori reprezentanții MAI, ai Procuraturii și ai altor instituții de stat să afle adevărul, să-i deconspire pe cei care nu fac față uniformei, să-i tragă la răspundere și să transmită un semnal clar că nu tolerează impunitatea.

Că Vartic știa că soția sa era decedată pare cert. În document este trecută ora 9 și ceva, dacă și acest detaliu nu a fost măsluit, iar rudele îl sunaseră mai devreme. Iar asta vorbește cel fel de om este Dumitru Vartic.

Cazul Vartic scoate la lumină un lanț de complicități și derapaje sistemice: fals în acte publice, posibil trafic de influență și abuz în serviciu, toate trecute cu vederea de instituțiile care ar trebui să le sancționeze. Faptul că doar avocatele au analizat o probă esențială, ignorată de restul actorilor, arată lipsa de profesionalism și vigilență din sistemul de justiție.

Miza reală nu este doar sancționarea lui Vartic, ci răspunsul instituțiilor: dacă vor ancheta până la capăt, vor identifica polițiștii implicați și vor folosi registrele digitalizate pentru a proba eventuale fapte repetate, sau vor confirma, prin tăcere, cultura impunității pe care acest dosar o denunță.

Cornelia COZONAC, anticoruptie.md