Hramul unui sat din raionul Soroca a trecut, dar ecoul său a adus condamnări pentru doi bărbați

Un conflict violent izbucnit în timpul hramului unei localități din raionul Soroca, în fața zecilor de oameni adunați la sărbătoare, s-a încheiat recent în instanță. Doi bărbați au fost condamnați pentru huliganism, după ce au agresat un consătean și au perturbat ordinea publică, incidentul ducând la întreruperea evenimentului.

Sentința a fost pronunțată pe 16 aprilie 2026 de Judecătoria Soroca, sediul Central, într-un dosar penal. Inculpații au fost găsiți vinovați de comiterea infracțiunii de huliganism, prevăzută de art. 287 alin. (2) lit. b) din Codul penal.

Incidentul a avut loc în noaptea de 26 octombrie 2025, în jurul orei 23:45, în preajma amfiteatrului de vară, unde se desfășura hramul localității. Potrivit materialelor din dosar, cei doi, aflați în stare de ebrietate, au agresat un consătean în plin spațiu public.

Conform probelor administrate, conflictul a început după ce agresorul a tras deoparte victima și l-a lovit de două ori cu palma, provocându-i căderea la pământ. Ulterior, alt bărbat s-a alăturat agresiunii și i-a aplicat o lovitură cu piciorul în zona genitală, cauzându-i dureri fizice.

Martorii au declarat că bătaia s-a produs în prezența mai multor persoane, iar intervenția poliției nu a fost imediat eficientă, întrucât inculpații au continuat comportamentul agresiv. Mai mult, unul dintre agresori a manifestat ulterior un comportament ostil față de oamenii legii, adresând injurii și amenințări unui polițist aflat în misiune.

Conflictul a avut consecințe directe asupra desfășurării evenimentului public. Muzica a fost oprită, iar participanții s-au dispersat, sărbătoarea fiind întreruptă înainte de final. Organizatorii nu au raportat pagube materiale, însă impactul asupra comunității a fost semnificativ.

În cadrul procesului, ambii inculpați și-au recunoscut vina și au solicitat examinarea cauzei în baza probelor administrate în faza de urmărire penală. Instanța a ținut cont de acest aspect, precum și de circumstanțele personale ale acestora.

Astfel, un bărbat a fost condamnat la o amendă de 1000 unități convenționale, echivalentul a 50.000 de lei. De cealaltă parte, inițiatorul conflictului a primit o pedeapsă de 3 ani de închisoare, însă executarea acesteia a fost suspendată pe un termen de probațiune de 1 an.

Instanța a reținut că ambii inculpați au acționat cu o „obrăznicie deosebită”, încălcând grav ordinea publică într-un loc destinat unui eveniment comunitar, în prezența mai multor persoane. Sentința poate fi contestată cu recurs la Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile.