Bacalaureat 2026 la Soroca: Peste 300 de candidați au intrat în sesiunea de examene

Potrivit datelor Direcției Învățământ Soroca, în acest an la examenul de bacalaureat sunt înscriși 309 candidați, dintre care 12 sunt restanțieri din anii precedenți.

Examinările se desfășoară în două centre de bacalaureat din municipiul Soroca, organizate în cadrul Liceului Teoretic „Constantin Stere” și Liceului Teoretic „Petru Rareș”.

Cel mai mare număr de candidați îl are Centrul de Bacalaureat de la Liceul Teoretic „Petru Rareș”, unde sunt arondați 164 de elevi. În cadrul Centrului de Bacalaureat de la Liceul Teoretic „Constantin Stere” vor susține examenele 145 de candidați.

Printre instituțiile arondate se numără liceele „Petru Rareș”, „Ion Creangă”, „Alexandr Pușkin”, „Constantin Stere”, Colegiul de Arte „Nicolae Botgros”, Colegiul Tehnic Agricol din Soroca, Liceul Teoretic Visoca și Colegiul „Mihai Eminescu”.

În acest an, mai mulți elevi beneficiază de note din oficiu la anumite probe. La examenul de informatică, 18 elevi au obținut nota 10 în baza certificărilor internaționale. De asemenea, la limba franceză și limba engleză, 36 de elevi au primit nota maximă în urma certificării internaționale a competențelor lingvistice.

Următoarea probă de bacalaureat va avea loc pe 5 iunie, când candidații vor susține examenul la limba de instruire. Pe 9 iunie este programată proba la limba străină, pe 12 iunie va avea loc examenul la disciplina de profil, iar pe 16 iunie elevii vor susține proba la alegere.