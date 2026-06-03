Poliția Republicii Moldova: numărul de decese și persoane traumatizate în accidente rutiere este cel mai mic din ultimii 13 ani.

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Cele mai grave accidente rutiere au fost înregistrate în intervalul orelor 18:00 - 22:00.
Cele mai grave accidente rutiere au fost înregistrate în intervalul orelor 18:00 - 22:00.

În primele cinci luni ale anului 2026 a fost înregistrat cel mai scăzut număr de decese și persoane traumatizate în accidente rutiere din ultimii 13 ani.

  În contrast, anul 2015 a fost cel mai grav, cu 1.013 accidente, 125 de persoane decedate și 1.156 traumatizate. Totodată, perioada 2014–2018 a înregistrat cele mai multe decese în trafic. Principalele cauze ale accidentelor rămân viteza excesivă, neadaptarea vitezei la condițiile de drum și meteo, conducerea în stare de ebrietate și neacordarea priorității pietonilor.

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