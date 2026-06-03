Membrii Filialei Soroca CCI RM “Debut- Sor” SRL și “Südzucker- Moldova” SRL se numără printre laureații Galei Businessului Moldovenesc 2026”

Recent, Camera de Comerț și Industrie a RM a organizat unul dintre cele mai importante evenimente dedicate recunoașterii performanței, competitivității și excelenței în mediul antreprenorial – “Gala Businessului Moldovenesc 2026”.

În cadrul Galei au fost desemnați laureații concursurilor naționale: „Marca Comercială a Anului 2025” – ediția a XXIII-a; „Premiul pentru realizări în domeniul calității produselor și serviciilor” – ediția a XII-a; – „Premiul Calității în Învățământul Dual”; Nominalizarea specială „Antreprenoriat Social”.

Printre Laureați se regăsesc si Membrii Filialei Soroca CCI RM “Debut- Sor” SRL și “Südzucker- Moldova” SRL. Pe parcursul anilor întreprinderile şi-au îmbogăţit palmaresul cu numeroase trofee, premii şi menţiuni pentru calitate, management la nivel national.

La ediția curentă a concursului „Premiul pentru realizări în domeniul calității” “Debut-Sor” SRL a devenit Laureat al Concursului și a obținut diploma si cel mai înalt premiu – Zeița Calității. Din anul 2012 compania implementează SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SI SISTEMUL DE MANAGEMENT AL SIGURANȚEI ALIMENTULUI și participînd consecutiv pe parcursul a 12 ani la rînd la acest Concurs a devenit deținătorul celei de-a XI-a Zeiță a Calității. Liderul pe piața de zahăr din Republica Moldova este Compania “Südzucker -Moldova” SRL care a devenit Laureat al Concursurilor „Premiul pentru realizări în domeniul calității” și „Marca Comercială a Anului 2025” obținînd premiile: “Zeița Calității” și “Mercuriul de Aur” la categoria “Economia Verde”, Medaliile de Aur pentru brandurile companiei –“Zahăr Domnița” și “Zahăr 5 Inimioare “ la nominația „Produse alimentare – Aprecierea Consumatorului”.

La eveniment a fost prezentă și doamna primară a municipiului Soroca Lilia Pilipețchi.

Această recunoaștere reflectă încrederea pe care consumatorii o acordă calității și continuității brandurilor autohtone.