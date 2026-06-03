La Florești ar putea crește tariful pentru canalizare cu aproape 49 la sută

Mai mulți operatori regionali de apă și canalizare au cerut Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică revizuirea tarifelor pentru anul 2026, iar în unele localități facturile ar putea crește semnificativ, informează bani.md

Bunăoară, la Florești, operatorul local cere o majorare puternică a tarifului pentru canalizare — de la 24,06 lei la 35,92 lei pentru un metru cub, ceea ce înseamnă o creștere de aproape 49%. În schimb, tariful pentru apă ar urma să scadă simbolic, cu un ban, de la 31,76 lei la 31,75 lei. Totodată, compania solicită introducerea unui tarif separat pentru apa tehnologică în satele Ciutulești și Sîrbești, unde apa furnizată nu corespunde normelor pentru apă potabilă.