La Florești ar putea crește tariful pentru canalizare cu aproape 49 la sută

De către
OdN
-
0
10

Mai mulți operatori regionali de apă și canalizare au cerut Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică revizuirea tarifelor pentru anul 2026, iar în unele localități facturile ar putea crește semnificativ, informează bani.md

Bunăoară, la Florești, operatorul local cere o majorare puternică a tarifului pentru canalizare — de la 24,06 lei la 35,92 lei pentru un metru cub, ceea ce înseamnă o creștere de aproape 49%. În schimb, tariful pentru apă ar urma să scadă simbolic, cu un ban, de la 31,76 lei la 31,75 lei. Totodată, compania solicită introducerea unui tarif separat pentru apa tehnologică în satele Ciutulești și Sîrbești, unde apa furnizată nu corespunde normelor pentru apă potabilă.


  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedent  Ce este serviciul electronic SI „ACCES CPAS”?
Articolul următorMembrii Filialei Soroca CCI RM “Debut- Sor” SRL și “Südzucker- Moldova” SRL se numără printre laureații Galei Businessului Moldovenesc 2026”
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.