  Ce este serviciul electronic SI „ACCES CPAS”?

SI „ACCES CPAS” este o soluție tehnologică oferită gratuit de Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) în scopul acordării accesului electronic persoanelor asigurate la informația deţinută la contul personal de asigurări sociale.

Prin serviciul electronic „ACCES CPAS”, utilizatorii pot verifica: Stagiul de cotizare realizat începând cu 1 ianuarie 1999: salariul declarat de angajator și contribuțiile de asigurări sociale calculate și achitate la bugetul asigurărilor sociale de stat; Istoricul relațiilor de muncă: activitatea realizată până la 1 ianuarie 1999 corespunzător înscrierilor din carnetele de muncă scanate în baza Hotărârii Guvernului nr. 426/2018, raporturile de muncă (angajarea/eliberarea de la serviciu, suspendarea contractului de muncă); Informația cu privire la prestațiile de asigurări sociale stabilite și plătite de către CNAS direct beneficiarului (pensii, indemnizaţii de maternitate, indemnizaţii adresate familiilor cu copii, indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă, indemnizații de şomaj).

Odată obținută parola, cetățenii pot monitoriza de oriunde și oricând (de pe telefon sau calculator) dacă angajatorul le achită corect contribuțiile și își pot verifica stagiul de cotizare, care ulterior este utilizat la stabilirea prestațiilor de asigurări sociale.

Parola de acces la SI „ACCES CPAS” se obține prin adresarea persoanei asigurate la oricare subdiviziune teritorială a Casei Naționale (CTAS) sau la oficiul central al CNAS cu actul de identitate, unde parola de acces la serviciul electronic este eliberată persoanei contra semnătură la momentul adresării.

Totodată CNAS reamintește, că persoanele angajate își pot obține parola de acces electronic la contul personal de asigurări sociale direct prin intermediul angajatorului, fără cozi și drumuri inutile la CTAS.

Această facilitate vine în sprijinul salariaților, transformând un proces administrativ birocratic într-un demers simplu și rapid, informează cnas.gov.md

Cum funcționează procedura de solicitare prin angajator?

Pentru a scuti angajații de drumuri și timp pierdut, companiile și instituțiile pot gestiona acest proces în mod centralizat: Solicitarea colectivă: angajatorul depune o solicitare în formă liberă pe suport de hârtie la CTAS/oficiul central CNAS sau electronic, pe adresa de e-mail: cpas@cnas.gov.md. Solicitarea depusă va conține datele de identificare ale angajatorului (denumirea, cod IDNO, cod CNAS) și datele de contact ale persoanei responsabile. Solicitarea nu necesită atașarea listei angajaților. Generarea parolelor și transmiterea securizată către angajați: CNAS generează parolele de acces în condiții de maximă confidențialitate și siguranță a datelor cu caracter personal, iar acestea ajung direct la salariați, contra semnătură, fiind distribuite de către angajații CNAS prin deplasare la angajatorul solicitant.

Avantajele mecanismului:

Această metodă de distribuire a parolelor aduce beneficii majore atât pentru angajați, cât și pentru angajatori:

• Timp economisit: Angajații nu sunt nevoiți să își ia liber de la serviciu sau să își petreacă pauzele în trafic și la ghișeele CTAS.

• Minimum de implicare din partea angajatului: Totul se rezolvă la locul de muncă.

• Responsabilitate socială: Angajatorii își demonstrează grija față de timpul și confortul echipei lor, facilitându-le accesul la un instrument esențial de transparență financiară.

Posibilitatea de a obține accesul electronic la contul personal de asigurări sociale prin intermediul angajatorului elimină barierele birocratice și de logistică, simplificând interacțiunea cetățeanului cu instituțiile statului.

Notă: Persoanele care dețin o semnătură electronică sau mobilă pot accesa contul personal de asigurări sociale instantaneu, prin intermediul serviciului guvernamental MPass, fără a avea nevoie de o parolă solicitată de la CNAS.