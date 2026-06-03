„Bonus” lunar pentru favoruri. Un șef de la Termoelectrica, reținut într-un dosar de corupție

De către
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 Un șef de secție de la Termoelectrica a fost reținut pentru 72 de ore de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii Procuraturii municipiului Chișinău, într-un dosar de corupere activă și pasivă. „Păcatele” suspectului vizează organizarea și desfășurarea unor proceduri de achiziții în cadrul întreprinderii.

„Potrivit materialelor acumulate, funcționarul este bănuit că ar fi pretins și primit în mod sistematic mijloace financiare ce nu i se cuvin de la reprezentantul unui agent economic, pentru a favoriza compania respectivă în cadrul licitațiilor organizate de societate. Conform datelor preliminare, suma transmisă lunar ar fi constituit 10.000 de lei”, se arată într-un comunicat CNA.

Ofițerii CNA și procurorii au desfășurat mai multe acțiuni de urmărire penală, inclusiv percheziții la biroul de serviciu al persoanei vizate și la sediul reprezentantului agentului economic, scrie anticoruptie.md

În cadrul perchezițiilor au fost depistate și ridicate mijloace bănești, presupus transmise pentru luna mai 2026, dispozitive electronice de stocare a informației și documente relevante pentru cauza penală.

Persoana vizată a fost plasată în izolatorul de urmărire penală al CNA, iar acțiunile de urmărire penală continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei și identificării tuturor persoanelor implicate, mai precizează CNA


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OdN
OdN
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