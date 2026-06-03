Centrul de Sănătate Soroca a fost dotat cu un echipament medical modern de peste 230 de mii de lei

Pacienții care se adresează la Centrul de Sănătate Soroca vor beneficia de investigații de laborator mai rapide și mai precise. Instituția medicală a fost dotată recent cu un analizator imunologic automat de înaltă performanță, achiziționat în cadrul unui proiect de modernizare finanțat de Compania Națională de Asigurări în Medicină.

Valoarea contribuției oferite de CNAM a depășit suma de 156 de mii de lei, iar costul total al echipamentului a fost de aproximativ 230 de mii de lei. Diferența de bani a fost acoperită din sursele proprii ale Centrului de Sănătate Soroca.

Noul dispozitiv permite efectuarea unui număr mare de analize de laborator necesare pentru diagnosticarea și monitorizarea diferitor afecțiuni. Echipamentul oferă rezultate rapide și exacte, ceea ce va contribui la stabilirea mai eficientă a diagnosticului și la monitorizarea stării de sănătate a pacienților.

Analizatorul a fost deja livrat, instalat și testat conform cerințelor prevăzute în contract. De asemenea, personalul medical a beneficiat de instruire specializată pentru utilizarea corectă a noului echipament.

Implementarea acestui proiect va reduce timpul de așteptare pentru investigații și va îmbunătăți accesul pacienților la servicii medicale moderne. Totodată, investiția contribuie la consolidarea bazei tehnico-materiale a instituției și la creșterea calității serviciilor oferite comunității.