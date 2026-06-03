Municipiul Soroca este în pragul înfrățirii cu municipiul Iași

De către
OdN
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Conform informației furnizate de Serviciul de presă al primăriei municipiului Soroca ieri, 2 iunie 2026, primarul Lilia Pilipețchi și secretarul Consiliului municipal, Nicolae Leșan, au efectuat o vizită de lucru în municipiul Iași.

În urbea de pe malul Bahluiului, oficialii soroceni au avut o întâlnire cu primarul Iașului, Mihai Chirica. Discuțiile dintre cele două părți s-au axat pe dorința de a stabili relații de cooperare și înfrățire între Soroca și Iași. Or, aceste parteneriate vor permite accesarea în comun a fondurilor nerambursabile transfrontaliere și europene, precum și dezvoltarea de programe educaționale, medicale și turistice.

Conform sursei, primarul Lilia Pilipețchi a inițiat procedura de încheiere a Acordului de Înfrățire și Cooperare a municipiului Soroca cu municipiul Iași.

 


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OdN
OdN
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