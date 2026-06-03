Copiii cu dizabilități pot primi ajutorul anual în valoare de 3.000 de lei

Casa Națională de Asigurări Sociale a finanțat plata ajutorului anual în valoare de 3 000 de lei destinat copiilor cu dizabilități. În total, 13 470 de copii vor beneficia de sprijinul acordat din bugetul de stat.

Această plată este oferită din oficiu, fără necesitatea depunerii unei cereri, iar pentru acordarea ajutorului, din bugetul de stat au fost alocate peste 41 de milioane de lei. acest ajutor constituie o măsură suplimentară de sprijin pentru familiile care cresc și îngrijesc copii cu dizabilități, cu vârstele de până la 18 ani.