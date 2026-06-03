Ministerul Muncii și Protecției Sociale NU oferă colete populației

De către
OdN
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 Ministerul Muncii și Protecției Sociale informează cetățenii despre apariția unor tentative de fraudă în care persoane necunoscute contactează telefonic cetățenii, prezentându-se în mod fals drept reprezentanți ai Ministerului.

 În cadrul acestor apeluri, cetățenilor li se comunică faptul că urmează să primească un colet prin intermediul unei companii de livrare și li se solicită furnizarea unor date cu caracter personal pentru a fi încheiat contractul de recepționare a coletului, confirmarea unor informații sau efectuarea unor acțiuni care pot compromite securitatea datelor personale și financiare.
 Ministerul Muncii și Protecției Sociale nu contactează cetățenii pentru livrarea coletelor și nu solicită prin telefon date bancare, coduri de acces, parole sau alte informații confidențiale.
Recomandăm cetățenilor: să nu ofere date personale sau bancare persoanelor necunoscute; să nu comunice coduri primite prin SMS; să întrerupă imediat convorbirea în cazul unor apeluri suspecte; să sesizeze organele competente dacă au fost contactați în acest mod.
 Îndemnăm cetățenii să manifeste vigilență, să verifice cu atenție informațiile primite și să se informeze doar din sursele oficiale.

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OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

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