O femeie din Soroca și-a înjunghiat soțul după ce a refuzat să facă dragoste cu el

O femeie din raionul Soroca a fost condamnată la opt ani de închisoare după ce și-a înjunghiat soțul în abdomen în timpul unui conflict izbucnit pe fondul consumului de alcool. Bărbatul a suferit răni grave care i-au pus viața în pericol și a avut nevoie de două intervenții chirurgicale pentru a supraviețui. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Soroca la 26 mai 2026.

Potrivit materialelor examinate în instanță, incidentul s-a produs la 5 noiembrie 2025, în jurul orei 12:00, la domiciliul temporar al familiei. În timpul unei certe verbale, femeia, aflată în stare de ebrietate alcoolică, a luat un cuțit de bucătărie și i-a aplicat soțului o lovitură în regiunea abdominală.

Expertiza medico-legală a stabilit că victima a suferit o plagă penetrantă în cavitatea abdominală, cu afectarea vezicii biliare și a duodenului, hemoragie internă masivă și șoc hipovolemic de gradul II-III. Specialiștii au concluzionat că leziunile au prezentat pericol pentru viață și constituie vătămare gravă a integrității corporale sau a sănătății.

În fața instanței, femeia și-a recunoscut vina și a confirmat că și-a lovit soțul cu cuțitul luat de pe masa din bucătărie. Bărbatul a declarat că nu are pretenții materiale sau morale față de soția sa. Acesta a povestit că, înainte de incident, ambii consumaseră alcool, iar conflictul a izbucnit după ce i-a propus soției să întrețină relații intime. Potrivit declarațiilor sale, femeia l-a avertizat că îl va înjunghia, însă el a crezut că glumește. La scurt timp, aceasta l-a lovit cu cuțitul în abdomen.

Victima a fost transportată de urgență la spital, unde a fost supusă la două intervenții chirurgicale și a rămas internată până la sfârșitul lunii noiembrie. Ulterior, starea sa de sănătate s-a stabilizat, iar tratamentul a continuat în regim ambulatoriu.

Dosarul scoate în evidență și situația socială dificilă a familiei. În cadrul ședinței de judecată s-a menționat că cei doi au fost decăzuți din drepturile părintești asupra copiilor, pe fondul consumului abuziv de alcool, al neglijării obligațiilor parentale și al condițiilor precare de trai.

Martorii audiați au confirmat că între cei doi existau frecvent conflicte și certuri, iar poliția intervenea deseori la domiciliul acestora. Instanța a constatat că femeia a comis infracțiunea de violență în familie soldată cu vătămarea gravă a sănătății victimei. Deși recunoașterea vinovăției a fost apreciată drept circumstanță atenuantă, judecătorul a ținut cont și de antecedentele sale penale. Cu doar câteva luni înainte, aceasta fusese condamnată într-un alt dosar pentru vătămare intenționată gravă a integrității corporale.

Prin sentința pronunțată, femeia a primit șase ani de închisoare pentru infracțiunea de violență în familie. În urma cumulării acestei pedepse cu cea stabilită anterior într-un alt dosar, instanța a dispus o pedeapsă definitivă de opt ani de închisoare, cu executare într-un penitenciar pentru femei.

Totodată, inculpata a fost arestată în sala de judecată, urmând să-și execute pedeapsa după rămânerea definitivă a sentinței. Hotărârea poate fi contestată la Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile.