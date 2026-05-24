Pensionară din Soroca dată în judecată pentru un video pe TikTok, l-a numit pe „ginere” alifons și escroc

O pensionară din raionul Soroca, a fost amendată cu 2.400 de lei după ce a publicat un videoclip pe TikTok în care îl critica pe concubinul fiicei sale, a obținut anularea sancțiunii în instanță. Judecătoria Soroca a decis că femeia nu poate fi trasă la răspundere pentru calomnie, deoarece afirmațiile făcute aveau la bază un conflict real și proceduri judiciare aflate încă pe rol.

Hotărârea a fost pronunțată pe 22 mai 2026, după ce femeia a contestat procesul-verbal întocmit de poliție și amenda aplicată pentru răspândirea unor informații considerate „mincinoase” pe rețeaua de socializare TikTok.

Potrivit materialelor dosarului, femeia a fost sancționată după ce, la 27 martie 2026, a publicat un videoclip în care l-a numit pe bărbat „escroc” și „alifons”, acuzându-l că ar fi însușit ilegal peste 518 mii de lei și ar fi folosit banii pentru procurarea unui tractor și a unei combine agricole.

În fața instanței, pensionara a declarat că informațiile prezentate în videoclip nu au fost inventate și că acestea se bazau pe un dosar penal examinat anterior în instanțele de judecată.

Documentele arată că bărbatul vizat în videoclip fusese condamnat anterior de Judecătoria Drochia pentru escrocherie, însă ulterior Curtea de Apel Nord l-a achitat, apreciind că litigiul are caracter civil. Cauza se află în continuare pe rol la Curtea Supremă de Justiție.

Femeia a mai declarat că nu a știut despre întocmirea procesului-verbal contravențional și că a aflat despre amendă abia după ce a primit documentele prin poștă. Bărbatul care a depus plângerea la poliție a susținut în instanță că videoclipul publicat pe TikTok i-a afectat reputația și imaginea publică.

Instanța însă a concluzionat că poliția nu a prezentat suficiente probe pentru a demonstra că femeia a răspândit intenționat informații false. „Simpla utilizare a unor expresii dure, ironice, ofensatoare sau emoționale nu poate constitui temei pentru sancționare contravențională în lipsa probei clare privind caracterul fals al afirmațiilor și existența relei-credințe”, se menționează în hotărârea judecătorească.

Judecătorul a mai constatat că afirmațiile femeii au avut un „substrat factual real”, având în vedere existența unor litigii și proceduri judiciare între părți. Prin urmare, instanța a admis contestația depusă de pensionară, a anulat amenda aplicată de poliție și a dispus încetarea procesului contravențional.

Hotărârea poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile.