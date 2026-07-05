Scandal la o stație PECO: Nu avea bani suficienți pentru țigări și ar fi pornit conflictul

O noapte începută cu un conflict într-o stație PECO s-a încheiat în instanță cu o amendă contravențională. Un bărbat a fost recunoscut vinovat după ce, aflat în incinta unei stații PECO, ar fi insultat angajații, iar ulterior a lovit cu pumnul în față un agent de pază chemat la fața locului.

Hotărârea a fost pronunțată la 3 iulie 2026 de Judecătoria Soroca, sediul Florești, într-o cauză contravențională examinată în ședință publică. Dosarul a vizat contravențiile prevăzute de art. 354 alin. (1) și art. 78 alin. (1) din Codul contravențional.

Potrivit hotărârii, incidentul s-a produs la 5 ianuarie 2026, în jurul orei 02:00, în incinta stației PECO. Instanța a reținut că bărbatul a manifestat acțiuni jignitoare și ofensatoare față de angajații stației, iar aceștia au acționat butonul de alarmă pentru intervenția serviciului de pază.

În aceeași noapte, potrivit materialelor cauzei, bărbatul a aplicat o lovitură cu pumnul în regiunea feței unui angajat al serviciului de pază, aflat în timpul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu. Raportul de constatare medico-legală a calificat leziunile ca vătămare neînsemnată a integrității corporale sau a sănătății.

În ședința de judecată, persoana vizată a recunoscut integral fapta. Aceasta a declarat că, în noaptea incidentului, a venit la stația PECO împreună cu câțiva prieteni, iar fiind în stare de ebrietate a inițiat un conflict cu o angajată a stației. Ulterior, după sosirea agenților de pază, conflictul verbal a degenerat în acțiuni violente, iar bărbatul i-a aplicat agentului de pază o lovitură cu pumnul în față. Acesta a declarat că regretă cele comise.

Agentul de pază a relatat în instanță că a fost chemat la fața locului după declanșarea semnalului de alarmă. Potrivit declarației sale, conflictul ar fi pornit după ce bărbatul ar fi cerut să i se vândă țigări, însă nu avea suficienți bani, motiv pentru care angajata stației ar fi refuzat. În acel moment, acesta ar fi început cearta și ar fi adresat insulte. Agentul de pază a încercat să-l calmeze, însă a fost lovit cu pumnul în față.

Instanța a apreciat că învinuirea este întemeiată și că acțiunile au fost corect încadrate juridic. Judecătoria a reținut că faptele întrunesc elementele contravențiilor de huliganism nu prea grav și de maltratare sau alte acțiuni violente care au cauzat vătămare neînsemnată a integrității corporale.

Vinovăția a fost confirmată, potrivit hotărârii, și prin probele anexate la dosar, inclusiv plângerea, procesele-verbale de audiere, ordonanța de dispunere a constatării medico-legale și raportul medico-legal, care a indicat edem al țesuturilor moi și echimoze.

Pentru huliganism nu prea grav, instanța a stabilit o amendă de 20 de unități convenționale, echivalentul a 1.000 de lei. Pentru acțiunile violente care au cauzat vătămare neînsemnată, a fost aplicată o amendă de 30 de unități convenționale, echivalentul a 1.500 de lei.

Prin cumulul sancțiunilor, instanța a stabilit pedeapsa definitivă sub formă de amendă de 30 de unități convenționale, adică 1.500 de lei. Bărbatului i s-a explicat că poate achita jumătate din amendă dacă o plătește în cel mult trei zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștință a deciziei.

Totodată, instanța a dispus încasarea a 128 de lei în contul statului, cu titlu de cheltuieli judiciare pentru efectuarea raportului de constatare. Hotărârea poate fi contestată cu recurs la Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Soroca, sediul Florești.