Patru copii minori, lăsați fără supraveghere timp de două zile: Mama, a primit o amendă pentru acest fapt

O femeie din satul Cuhureștii de Jos, raionul Florești, a fost amendată după ce instanța a constatat că și-a lăsat cei patru copii minori fără supraveghere timp de două zile. Cazul, examinat de Judecătoria Soroca, sediul Florești, readuce în atenție responsabilitatea părinților și riscurile la care pot fi expuși copiii atunci când rămân fără grijă adultă.

Hotărârea a fost pronunțată la 18 iunie 2026, în orașul Florești, de Judecătoria Soroca, sediul Florești. Cauza contravențională a vizat o femeie din satul Cuhureștii de Jos, învinuită de comiterea contravenției prevăzute de art. 63 alin. (1) din Codul contravențional, care se referă la neîndeplinirea de către părinți a obligațiilor de întreținere a copilului.

Potrivit instanței, la data de 23 mai 2026, ora 16:32, femeia și-a lăsat la domiciliu, fără supraveghere, timp de două zile, cei patru copii minori. Cazul a fost documentat de poliție, iar la 29 mai 2026 agentul constatator din cadrul IP Florești a întocmit proces-verbal cu privire la contravenție.

În ședința de judecată, reprezentantul IP Florești a solicitat aplicarea unei pedepse sub formă de amendă. Persoana vizată nu s-a prezentat la proces, din motive necunoscute, însă instanța a constatat că procedura de citare a fost legal îndeplinită și a examinat cauza în lipsa acesteia.

Judecătorul a analizat materialele dosarului, inclusiv informația telefonică din 23 mai 2026, procesele-verbale de audiere a martorilor, fișa de sesizare a cazului de violență, neglijare, exploatare și trafic al copilului, caracteristica minorilor, certificatul eliberat de Primăria comunei Cuhureștii de Jos, caracteristica eliberată de primărie pe numele persoanei vizate, cazierul contravențional, ordonanța privind constatarea faptei contravenționale și procesul-verbal cu privire la contravenție.

Instanța a concluzionat că vinovăția femeii este dovedită integral. În hotărâre se menționează că acțiunile acesteia au fost încadrate juridic în baza art. 63 alin. (1) din Codul contravențional, adică „neîndeplinirea de către părinți a obligațiilor de întreținere a copilului”.

La stabilirea sancțiunii, instanța a ținut cont de prevederile Codului contravențional și a considerat oportună aplicarea unei amenzi. Norma legală invocată prevede amendă de la 6 la 15 unități convenționale sau muncă neremunerată în folosul comunității de la 15 la 25 de ore.

Prin hotărârea pronunțată, femeia a fost recunoscută vinovată și sancționată cu amendă în mărime de 6 unități convenționale, ceea ce constituie 300 de lei. Instanța a explicat că persoana sancționată are dreptul să achite jumătate din amendă dacă o plătește în cel mult trei zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștință a deciziei de aplicare a sancțiunii contravenționale. În acest caz, sancțiunea se consideră executată integral.

Hotărârea poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Soroca, sediul Florești.

Cazul arată cât de importantă este intervenția rapidă atunci când există suspiciuni de neglijare a copiilor. Dincolo de amendă, asemenea situații ridică întrebări despre sprijinul oferit familiilor vulnerabile, rolul comunității și responsabilitatea autorităților de a preveni repetarea unor cazuri similare.