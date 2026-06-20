Un elev din Soroca, amendat după ce a creat un cont de Instagram cu mesaje injurioase la adresa profesorilor

Un minor din municipiul Soroca a fost amendat cu 1.500 de lei după ce Judecătoria Soroca a constatat că acesta a creat pe Instagram un cont prin intermediul căruia au fost publicate mesaje injurioase la adresa cadrelor didactice. Cazul scoate în prim-plan riscurile comportamentului agresiv în mediul online și consecințele juridice pe care le pot avea acțiunile aparent „anonime” de pe rețelele sociale.

Hotărârea a fost pronunțată la 9 iunie 2026 de Judecătoria Soroca, potrivit instanței, în perioada octombrie–noiembrie 2025, minorul a creat pe platforma Instagram un cont al unui liceu din Soroca, prin intermediul căruia au fost adresate injurii cadrelor didactice din cadrul altui liceu din municipiul Soroca.

Cazul a ajuns în atenția poliției după ce reprezentanții instituției de învățământ au sesizat apariția contului și mesajele publicate. În ședința de judecată, partea vătămată, care activează în calitate de director adjunct al liceului, a declarat că a fost informată la 31 octombrie 2025 despre existența contului de Instagram, la care erau abonați mai mulți elevi ai instituției.

În urma verificărilor, s-a stabilit că acel cont fusese creat de pe un număr de telefon care aparținea elevului vizat. Ulterior subofițerul superior de sector al IP Soroca a întocmit proces-verbal cu privire la contravenție în baza art. 69 alin. (2) din Codul Contravențional, articol care vizează injuria adusă prin intermediul unui sistem informatic.

În fața instanței, minorul, asistat de reprezentantul său legal, și-a recunoscut vina integral. Acesta a confirmat că, în perioada octombrie–noiembrie 2025, a creat contul pe platforma Instagram și că pe acel cont au fost postate mesaje injurioase adresate cadrelor didactice.

Instanța a examinat mai multe probe, inclusiv cererea depusă la IP Soroca, extrase de pe contul de Instagram, procesul-verbal de audiere și procesul-verbal cu privire la contravenție. Judecătoria a constatat că aceste probe confirmă vinovăția minorului.

În hotărâre, instanța a reținut că fapta a adus atingere onoarei și demnității cadrelor didactice și a subliniat caracterul inadecvat al utilizării mediului online pentru transmiterea unor expresii injurioase. Totodată, judecătorul a luat în considerare faptul că fapta a fost comisă în perioada minoratului, precum și faptul că minorul și-a recunoscut vinovăția.

„La individualizarea sancțiunii contravenționale, instanța de judecată reține caracterul și gradul ridicat de pericol social al contravenției săvârșite, manifestate prin atingerea adusă onoarei și demnității cadrelor didactice, precum și prin utilizarea unor expresii injurioase în mediul online, fapt ce denotă o conduită inadecvată și lipsită de respect față de normele de conviețuire socială.”

Prin hotărârea pronunțată, Judecătoria Soroca l-a recunoscut vinovat pe minor de săvârșirea contravenției prevăzute de art. 69 alin. (2) din Codul Contravențional și i-a aplicat o amendă de 30 de unități convenționale, echivalentul a 1.500 de lei.

Cazul transmite un semnal important pentru elevi, părinți și instituțiile de învățământ: mesajele publicate online nu rămân fără urmări, iar injuriile adresate prin rețelele sociale pot atrage răspundere contravențională. Dincolo de sancțiunea aplicată, situația arată cât de necesare sunt educația digitală, dialogul în școli și responsabilizarea tinerilor în privința comportamentului pe internet.

Hotărârea poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Soroca, sediul Central.