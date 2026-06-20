Dragostea care a învins timpul

Unele povești de dragoste nu se uită niciodată. Dragostea adevărată nu se măsoară în cuvinte mari sau în gesturi spectaculoase, ci în clipele simple împărtășite zi de zi, în respectul, grija și devotamentul care rezistă trecerii timpului. Ea înflorește în tăcere, se întărește prin încercări și rămâne vie în amintirile celor care au avut privilegiul să o cunoască. O astfel de iubire au trăit și bunicii mei, Valentina și Victor Grițco, din comuna Șuri.

Povestea lor a început într-o zi de toamnă, când frunzele cădeau ușor, iar aerul mirosea a începuturi noi. Bunica mea lucra la o cafenea din oraș. Într-o zi, bunelul a intrat acolo și, deși la început părea un simplu client, curând a început să caute tot felul de motive pentru a sta de vorbă cu ea.

Cea mai amuzantă scuză a fost atunci când a venit să cumpere niște dopuri pentru picioarele băncilor, doar pentru a o revedea. Întâlnire după întâlnire, între ei s-a legat o poveste frumoasă, sinceră și plină de căldură. Sentimentele lor au crescut odată cu timpul, iar dragostea le-a devenit temelia unei vieți împreună.

Într-o zi de brumar, și-au unit destinele și au pornit pe același drum. Au trăit împreună 42 de ani, construind o familie și adunând amintiri neprețuite. Dragostea lor a rezistat tuturor greutăților, iar bunelul a rămas mereu omul care știa să-i aducă bunicii zâmbetul pe buze.

Astăzi, el nu mai este printre noi, însă iubirea lor continuă să trăiască în sufletele celor carei-au cunoscut și i-au iubit.

Dacă ar fi fost împreună acum, ar fi sărbătorit 45 de ani de căsnicie – o viață întreagă de iubire, respect, înțelegere și amintiri de neuitat.

Povestea lor îmi amintește că dragostea adevărată nu dispare niciodată. Ea rămâne vie în inimă, în amintiri și în lecțiile de viață pe care le lasă generațiilor ce urmează.

Mădălina GRIȚCO,

membră HTSJ, Centrul de Creație a Copiilor Drochia (filiala Șuri)