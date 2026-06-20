Un bloc cu 26 de etaje în cinci zile? Nici o problemă!

Record în construcţii. O companie din China, Broad Group Holon, a reușit să construiască o clădire cu 26 de etaje în doar cinci zile, în perioada 7-11 ianuarie 2026, în comitatul Xiangyin, provincia Hunan.

Proiectul, realizat în localitatea Xiangyin, a început cu transportul pe camioane al unor module din oțel fabricate integral în prealabil. Fiecare unitate avea aproximativ 12 metri lungime, 3 metri înălțime și 2,4 metri lățime, dimensiuni comparabile cu cele ale unui container de transport maritim.

La doar cinci zile după începerea montajului, clădirea Jingdu Holon era deja finalizată. Potrivit China Daily, imobilul rezidențial de aproximativ 14.000 de metri pătrați a fost construit între 7 și 11 ianuarie 2024 de compania Broad Group Holon, printr-un sistem modular gândit să accelereze radical ritmul construcțiilor.

Metoda presupune ca apartamentele să fie produse aproape integral în fabrică, inclusiv instalațiile electrice, conductele și o parte din echipamente, urmând ca pe șantier modulele să fie doar transportate, suprapuse și fixate cu șuruburi, fără suduri la fața locului.

După asamblare, clădirea este complet funcțională, fiind echipată cu lifturi, scări și apartamente complet finisate, gata de utilizare.

Reprezentanții companiei spun că sistemul este la a 16-a generație de dezvoltare și că se bazează pe structuri din oțel inoxidabil, concepute pentru rezistență și flexibilitate. Modulele sunt standardizate astfel încât să poată fi produse în serie și transportate ușor, inclusiv pe distanțe mari.

Proiectul a atras atenția la nivel internațional prin viteza record de execuție, fiind prezentat ca un exemplu al direcției în care ar putea evolua construcțiile urbane industrializate.

SURSA: observatornews.ro