„Anatomia” manipulării din jurul cărții Evgheniei Guțul: victimizare și apel la emoții

Lansarea cărții Dosarul Guțul. Anatomia persecuției politice, semnată de fosta bașcană a Găgăuziei, a generat o campanie masivă online de victimizare și de transformare a Evgheniei Guțul, condamnată la închisoare în dosarul finanțării ilegale a ex-partidului Șor, într-un disident politic. Valul constant de postări, știri și videouri apărute în ultimele săptămâni au urmărit și consolidarea imaginii Evgheniei Guțul ca simbol al „rezistenței” împotriva autorităților de la Chișinău. Analiza celor câteva sute de mesaje mesaje distribuite de media rusă și cea afiliată fugarului Ilan Șor, precum și de canale și conturi anonime de social media și oficiali ai Federației Ruse arată o repetare sistematică a acelorași narațiuni despre pretinse represiuni, persecuții și injustiție. În același timp, promotorii cărții încearcă să creeze impresia unei recunoașteri internaționale pe care, în realitate, cartea nu o are.

Redacția Stopfals.md a descoperit cel puțin 130 de postări pe Facebook, Instagram și TikTok la tema cărții Evgheniei Guțul. Pe Telegram numărul acestora a fost cel puțin dublu, majoritatea absolută a acestora fiind în limba rusă. Multe dintre conturile și paginile de social media vizate în articol au fost vizate și în alte materiale ale portalului nostru pentru lansarea și răspândirea de falsuri și manipulări specifice propagandei ruse. Asta demonstrează existența unei activități coordonate de promovare online a narațiunilor pro-Kremlin de către sute de conturi de social media.

Guțul, prezentată drept victimă a „represiunilor”

Analiza postărilor distribuite arată că unul din elementele centrale ale campaniei de promovare a cărții este construirea imaginii Evgheniei Guțul ca victimă a unui regim represiv, condamnată pentru „activitatea sa politică”.

Într-un video publicat de contul anonim Md Chameleon, Guțul e prezentată drept „o femeie, mamă, bașcanul ales de popor, pedepsită pentru punctul ei de vedere politic”. Aceeași idee este reluată într-un video distribuit de contul Svejie Novosti, unde se afirmă că „Evghenia nu a fost arestată pentru o crimă, ci pur și simplu a fost aleasă cinstit de poporul ei”.

Narațiunea potrivit căreia dosarul a fost fabricat a fost preluată inclusiv de Marina Tauber (fosta vicepreședintă a partidului Șor, declarat neconstituțional) și de Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe. Zaharova susține că „tocmai voința legal exprimată a cetățenilor Găgăuziei, care au ales-o pe Evghenia Guțul ca lider al lor, precum și apărarea consecventă de către aceasta a drepturilor autonomiei, au devenit pentru regimul de la Chișinău o infracțiune care nu necesită dovezi, un dosar politic la comandă”. Declarațiile au fost amplificate de presa rusească, inclusiv TASS, Ria Novosti sau Izvestia, dar și cea afiliată fugarului Ilan Șor, printre care TV6 și GagauzNews.

Iar redactoarea-șefă a agenției propagandistice de stat Russia Today, Margarita Simonyan, afirmă că Guțul a fost condamnată „din cauza popularității sale în Găgăuzia natală”.

În centrul atenției – „mama persecutată”

Campania de victimizare pune accent pe rolul Evgheniei Guțul de mamă, ignorând faptul că aceasta este condamnată într-un dosar penal. „Din cauza unui dosar fabricat, ea nu este alături de copiii ei, care au nevoie de mamă”, susține Marina Tauber, citată de Primul în Moldova, sursă fidelă a propagandei Kremlinului în R. Moldova. Latura emoțională a fost amplificată și de Margarita Simonyan.

În paralel, unele postări încearcă s-o plaseze pe Guțul pe picior de egalitate cu Dumitru Vartic, bănuit de violență în familie soldată cu determinare la suicid a soției. „Cine dintre ei merită o pedeapsă cu circumstanțe atenuante și cine nu? (…) Nu cumva se va întâmpla ca bașcanul să fie închisă cu toată severitatea în timp ce cazul Vartic va fi examinat de judecători dintr-un cu totul alt unghi?”.

Condamnare „fără probe”

De asemenea, este promovată activ narațiunea că Guțul a fost condamnată „ilegal” într-un dosar „fără probe” sau cu „dovezi fabricate”. „54 de ședințe de judecată într-un an, 69 de volume ale dosarului și nici o probă directă”, se afirmă într-un video publicat de pagina anonimă MLDV. La rândul ei, Maria Zaharova a declarat că „procesul a fost însoțit de numeroase încălcări” și că „ancheta judiciară s-a desfășurat în mod formal”. „Toate demersurile apărării, inclusiv solicitarea de a audia 170 de martori gata să-i confirme nevinovăția, au fost respinse fără nicio explicație plauzibilă”, a adăugat reprezentanta MAE rus.

Contul anonim de Facebook Fara Frica Fara și Gagauz Media (sursă afiliată oligarhului fugar Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul privind „furtul miliardului”) citează declarațiile avocatului spaniol al Evgheniei Guțul, Gonzalo Boye, care spune că „dosarul este pur politic” și numește cartea „o bază probatorie gata pregătită a represiunilor politice din Moldova”. În aceeași postare se afirmă că volumul „a atras deja atenția comunității juridice internaționale”, făcându-se trimitere la declarațiile avocatului. În realitate, Gonzalo Boye reprezintă legal interesele lui Guțul și nu reprezintă „comunitatea juridică internațională”. TV6 (o altă sursă afiliată lui Șor) notează că Boye se declară „profund șocat”, afirmând că „arestarea Evgheniei Guțul este o răzbunare politică pentru victoria opoziției la alegerile pentru funcția de bașcan în 2023 și pentru refuzul acesteia de a-și depune mandatul”.

„Ioana d’Arc a Găgăuziei”

Pe lângă imaginea victimei unui sistem „represiv” condamnată „fără probe”, Guțul e prezentată și ca un „lider care continuă să lupte”. Într-un video publicat pe pagina MLDV se afirmă că „chiar și din spatele gratiilor, nu doar că le aruncă mănușa (autorităților – n. red.), ci îi lovește cu ea peste față”. La rândul său, contul Md Chameleon o descrie drept „un lider care nu s-a lăsat frânt nici între pereții închisorii”.

Unele mesaje merg și mai departe, prezentând-o drept „Ioana d’Arc a Găgăuziei”, iar altele o descriu ca pe „o femeie, lider, soră, fiică, mamă, care din dragoste pentru patria sa și pentru poporul găgăuz a sacrificat ce are mai de preț – libertatea”.

Prin aceste mesaje care omit contextul condamnării lui Guțul și exploatează dimensiunea emoțională, cu accent pe rolul de mamă și de „lider persecutat pentru viziunile sale politice”, de fapt se încearcă deturnarea atenției publicului de la dosarul penal la o poveste lacrimogenă despre suferință și nedreptate.

În realitate, Guțul a fost condamnată în august 2025 la 7 ani de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid Șor, declarat neconstituțional. În mai 2026, Curtea de Apel Chișinău a menținut această decizie, care înseamnă pierderea mandatului de bașcană. Conform procurorilor, în perioada 2019-2022, când activa ca secretară în cadrul partidului, Guțul a fost implicată în coordonarea și introducerea sistematică în R. Moldova a unor sume mari de bani necontabilizați, proveniți de la un grup criminal organizat, în special din Federația Rusă. Iar afirmațiile că Guțul a fost condamnată pentru că „opoziția a obținut funcția de bașcan în 2023” nu este confirmată de dovezi, fiind o încercare de a distrage atenția de la finanțarea ilegală a fostului partid Șor.

Promovarea narațiunii false despre „distrugerea Găgăuziei”

Cartea Dosarul Guțul. Anatomia persecuției politice este utilizată și ca pretext pentru repetarea unor atacuri împotriva autorităților de la Chișinău și a acuzațiilor false de „distrugere” a autonomiei găgăuze.

În unele postări se afirmă că R. Moldova ar fi devenit un „lagăr de concentrare digital” pentru persoanele cu opinii diferite, „presa independentă este închisă”, iar cetățenii sunt „încarcerați fără dovezi”.

În acest context, Primul în Moldova, canal afiliat fugarului Ilan Șor, descrie cartea drept „o cronică a abuzului judiciar inițiat de președintele Maia Sandu și partidul PAS”. Sursa susține că scrisorile incluse în carte ar demonstra existența unei politici deliberate împotriva autonomiei găgăuze: „În scrisori se descrie în detaliu cum Chișinăul oficial încearcă, pas cu pas, să reducă drepturile autonomiei și să pună în pericol însăși existența acesteia”. Mesaje similare au fost distribuite de Gagauz Media, KP Moldova, Gagauznews, dar și de deputata în Duma de stat a Rusiei, Aliona Arșinova.

Unele postări merg mai departe, sugerând că R. Moldova ar fi abandonat complet principiile democratice, iar autoritățile ar „distruge țara”. De exemplu, contul anonim MLDV afirmă că „după Găgăuzia, vor trece la lichidarea Moldovei”.

Afirmațiile se înscriu într-o narațiune mai veche a propagandei ruse, potrivit căruia autoritățile de la Chișinău ar încerca să lichideze autonomia găgăuză. Nu au existat dovezi sau inițiative ale autorităților în acest sens. Stopfals.md a dezmințit în repetate rânduri afirmațiile despre pretinsele atacuri ale Chișinăului asupra statutului de autonomie al Găgăuziei, „lichidarea autonomiei” sau așa-numita lezare a drepturilor găgăuzilor.

Cartea și pasaje din ea, promovate constant de conturi anonime

Din momentul lansării pe 26 mai a cărții Evgheniei Guțul, zeci de pagini, canale și conturi anonime de Facebook (aici sau aici) și TikTok (aici, aici, aici, aici, aici, aici, aici sau aici) au distribuit timp de mai multe zile videouri care conțin imagini cu Evghenia Guțul din sala de judecată, de la manifestații sau discursuri publice, peste care sunt afișate mesaje de susținere. Multe din ele îndeamnă cititorii să acceseze site-ul dedicat cărții, s-o citească și s-o distribuie. Postări similare au fost publicate și de unele conturi de Instagram.

În paralel, unele conturi promovează constant fragmente din conținutul cărții. Este cazul contului anonim de Facebook Rita Margarita, care publică regulat videouri cu pasaje din cele 30 de scrisori atribuite Evgheniei Guțul și adresate soțului, mamei sau copiilor săi. Sunt alese în special fragmente cu puternică încărcătură emoțională, axate pe dorul de familie, suferința din detenție și despărțirea de cei apropiați. Apelul la emoții poate fi observat și în mai multe videouri publicate de o serie de canale de TikTok, unele dintre care au dedicat cazului Guțul circa jumătate din conținutul publicat.

O strategie similară e utilizată și de contul Патриоты Гагаузии, care publică extrase din scrisori și citate din carte.

Astfel, prin mesaje emoționale, distribuite de o multitudine de conturi și canale de social media, se încearcă viralizarea conținutului care promovează imaginea Evgheniei Guțul ca „victimă a persecuțiilor politice”.

„Recunoaștere internațională” care nu există

Un alt mesaj distribuit intens în campania de promovare a cărții este că ea ar fi atras atenția unor importante publicații internaționale și ar fi generat dezbateri la nivel european. De exemplu, Gagauz Media afirmă că lansarea cărții a devenit „una dintre cele mai discutate în mass-media străină” și susține că despre volum au scris numeroase publicații internaționale, inclusiv EU Today, EU Reporter, İhlas Haber Ajansı, ANKA Haber, Karar, Yurt Gazetesi, En Son Haber, BirGün și Haberler.

Însă o investigație realizată de publicația Nokta.md la sfârșitul lunii mai a arătat că afirmațiile despre interesul unor „mari instituții media internaționale” sunt exagerate și înșelătoare. Potrivit analizei, majoritatea publicațiilor invocate sunt site-uri de nișă, regionale sau cu audiențe limitate, iar unele articole par să reproducă aproape integral aceleași texte și formulări, fără investigații proprii sau surse independente. În realitate, sursa notează că promovarea cărții a fost realizată în principal de platforme apropiate mediilor pro-ruse sau de site-uri cu influență limitată. Asta se face cu scopul să creeze artificial impresia unei recunoașteri internaționale pe care, în realitate, această carte nu o are.

Victoria Borodin, Mihai Avasiloaie, Stopfals.md