Sătenii au propus-o la funcția de primar și … nu au greșit

Este vorba despre pedagogul de vocație și primara satului Dubna, Elena Sochircă, căreia consătenii i-au acordat încrederea să fie la cârma localității al doilea mandat. La început propunerea oamenilor de a candida la funcția de primar al satului i s-a părut bizară or, toată viața a fost legată de școală și niciodată nu s-a gândit că ar putea fi de folos oamenilor în altă postură decât cea de pedagog, dar…nu aduce anul, cât aduce ceasul.

… A studiat la Universitatea de Stat din Chișinău la Facultatea de Istorie, iar după absolvirea acesteia a revenit în satul natal pentru a lucra la școală. La început a ocupat funcția de instructoare superioară de pioneri, după care i s-au repartizat câteva ore de educație tehnologică și educație muzicală și, uneori, preda istoria, când titularul postului era lipsă. A urmat cursul de perfecționare și formare continuă, dar și de recalificare la obiectul limba și literatura română, materie căreia i-a dedicat nu mai puțin de 40 de ani de activitate.

După reorganizarea Gimnaziului din sat a început să lucreze în firma soțului, însă sătenii i-au propus să candideze la funcția de primar. La început a ezitat, considerând că nu o să facă față lucrurilor, dar…insistența consătenilor a învins. Deja este la al doilea mandat și, ca la începuturi, este plină de energie și de planuri care vizează schimbarea în bine a satului și a vieții oamenilor lui. Este implicată în mai multe proiecte și este sigură de viitorul Dubnei.

După trecerea anilor, putem afirma, cu certitudine, că doamna Elena Sochircă a îndreptățit așteptările oamenilor și cea mai mare notă pe care a primit-o și o primește zi de zi este stima și respectul celor din jur…

Irina CECAN, stagiară, studentă la facultatea de Jurnalism și Științe ale Conubicării, USM