Un miliardar și-a cumpărat casă de 350.000.000 de dolari

Providence House, una dintre cele mai scumpe proprietăţi din Londra, s-a vândut pentru o sumă exorbitantă. Noul proprietar a dorit că numele său să nu fie făcut public.

Potrivit Financial Times, Providence House a fost vândută pentru 350 de milioane de dolari în ceea ce a devenit cea mai mare tranzacţie imobiliară din istorie. Proprietatea nu a fost listată oficial, afacerea a fost una privată, iar numele cumpărătorului a fost ţinut la secret. Totuşi, presa britanică susţine că Suneil Setiya, un miliardar britanic discret, ar fi cel care a cumpărat casa din vestul Londrei.

Providence House se află în Chelsea, pe terenurile Royal Hospital, şi are 8.000 de metri pătraţi. Grădina sa ar fi cea mai mare grădină privată din Londra, exceptând bineînţeles proprietăţile Casei Regale. Casa include mai multe livinguri, spaţii de recepţie, bucătărie deschisă spre grădină, bar, cramă, mai multe şeminee, terase şi diverse spaţii de relaxare.

În exterior, se află o piscină, diferite zone de dining şi alte anexe suplimentare. Înainte de a intra în circuitul rezidenţelor de lux, Providence House a servit drept locuinţă pentru personalul Royal Hospital din Chelsea.

SURSA: observatornews.ro