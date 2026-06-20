„Capitala ploșnițelor” este una dintre cele mai populare destinații din lume

De către
OdN
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 Este cel mai cumplit coșmar al oricărui turist: ajungi acasă după vacanța de vis, doar pentru a descoperi că ai adus cu tine un pasager clandestin. În scurt timp, acel pasager clandestin se transformă într-o invazie de sute de insecte care se hrănesc cu sângele tău toată noaptea.

Ploșnițele sunt extrem de greu de eliminat și, deoarece se înmulțesc foarte repede, pot deveni o adevărată problemă, potrivit Express, citat de Mediafax.

Cele mai afectate orașe

Pentru a încerca să afle care sunt orașele europene cele mai afectate de pleoșnite, au fost analizate 12,9 milioane de recenzii de hoteluri din 59 de destinații turistice populare.

Pe primul loc s-a clasat una dintre cele mai populare destinații din lume, renumită pentru istoria sa antică și arhitectura uimitoare.

Roma a înregistrat 31,37 de reclamații privind pleoșnițele și paturile murdare la 1.000 de recenzii, ceea ce o face, cu o marjă considerabilă, destinația cu cele mai slabe performanțe din studiu.

Veneția și Florența, în top

Roma nu este însă singura reprezentantă a Italiei în top 10. Alte două orașe au intrat în acest clasament.

Veneția s-a clasat pe locul al șaptelea, cu 12,66 reclamații la 1.000 de recenzii, în timp ce Florența s-a situat pe locul al nouălea, cu 10,43.

Dacă ai planuri de călătorie către oricare dintre aceste destinații, există un lucru pe care îl poți face imediat pentru a reduce șansele de a te întoarce acasă cu aceste experiențe neplăcute. „Una dintre cele mai mari greșeli pe care le fac călătorii este să-și pună valiza direct pe patul de la hotel imediat ce ajung.Dacă există pleoșnițe, au crescut imediat șansele ca acestea să ajungă bagaj și să călătorească cu tine acasă. Înainte de a despacheta, dedică câteva minute inspectării camerei. Poate părea inutil după o călătorie lungă, dar te-ar putea scuti de o problemă mult mai gravă odată ce ajungi acasă”, a spus Martin Seeley, CEO și expert în saltele.

„Deoarece ploeșnițele sunt mici și rămân adesea ascunse în haine, mulți oameni nu își dau seama că le-au adus acasă decât după câteva săptămâni. Până atunci, ceea ce a început ca o singură pleoșniță s-ar putea să se înmulțească. Femelele pot depune între 200 și 500 de ouă într-o perioadă de două luni, ceea ce permite infestărilor să se răspândească mult mai repede decât se așteaptă mulți oameni”, a mai spus Martin.

SURSA: stiripesurse.ro

Ploșnițele sunt extrem de greu de eliminat și, deoarece se înmulțesc foarte repede, pot deveni o adevărată problemă, potrivit Express, citat de Mediafax.

Cele mai afectate orașe

Pentru a încerca să afle care sunt orașele europene cele mai afectate de pleoșnite, au fost analizate 12,9 milioane de recenzii de hoteluri din 59 de destinații turistice populare.

Pe primul loc s-a clasat una dintre cele mai populare destinații din lume, renumită pentru istoria sa antică și arhitectura uimitoare.

Roma a înregistrat 31,37 de reclamații privind pleoșnițele și paturile murdare la 1.000 de recenzii, ceea ce o face, cu o marjă considerabilă, destinația cu cele mai slabe performanțe din studiu.

Veneția și Florența, în top

Roma nu este însă singura reprezentantă a Italiei în top 10. Alte două orașe au intrat în acest clasament.

Veneția s-a clasat pe locul al șaptelea, cu 12,66 reclamații la 1.000 de recenzii, în timp ce Florența s-a situat pe locul al nouălea, cu 10,43.

Dacă ai planuri de călătorie către oricare dintre aceste destinații, există un lucru pe care îl poți face imediat pentru a reduce șansele de a te întoarce acasă cu aceste experiențe neplăcute. „Una dintre cele mai mari greșeli pe care le fac călătorii este să-și pună valiza direct pe patul de la hotel imediat ce ajung.Dacă există pleoșnițe, au crescut imediat șansele ca acestea să ajungă bagaj și să călătorească cu tine acasă. Înainte de a despacheta, dedică câteva minute inspectării camerei. Poate părea inutil după o călătorie lungă, dar te-ar putea scuti de o problemă mult mai gravă odată ce ajungi acasă”, a spus Martin Seeley, CEO și expert în saltele.

„Deoarece ploeșnițele sunt mici și rămân adesea ascunse în haine, mulți oameni nu își dau seama că le-au adus acasă decât după câteva săptămâni. Până atunci, ceea ce a început ca o singură pleoșniță s-ar putea să se înmulțească. Femelele pot depune între 200 și 500 de ouă într-o perioadă de două luni, ceea ce permite infestărilor să se răspândească mult mai repede decât se așteaptă mulți oameni”, a mai spus Martin.


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OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

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