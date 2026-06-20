„Capitala ploșnițelor” este una dintre cele mai populare destinații din lume

Este cel mai cumplit coșmar al oricărui turist: ajungi acasă după vacanța de vis, doar pentru a descoperi că ai adus cu tine un pasager clandestin. În scurt timp, acel pasager clandestin se transformă într-o invazie de sute de insecte care se hrănesc cu sângele tău toată noaptea.
Cele mai afectate orașe
Pentru a încerca să afle care sunt orașele europene cele mai afectate de pleoșnite, au fost analizate 12,9 milioane de recenzii de hoteluri din 59 de destinații turistice populare.
Pe primul loc s-a clasat una dintre cele mai populare destinații din lume, renumită pentru istoria sa antică și arhitectura uimitoare.
Roma a înregistrat 31,37 de reclamații privind pleoșnițele și paturile murdare la 1.000 de recenzii, ceea ce o face, cu o marjă considerabilă, destinația cu cele mai slabe performanțe din studiu.
Veneția și Florența, în top
Roma nu este însă singura reprezentantă a Italiei în top 10. Alte două orașe au intrat în acest clasament.
Veneția s-a clasat pe locul al șaptelea, cu 12,66 reclamații la 1.000 de recenzii, în timp ce Florența s-a situat pe locul al nouălea, cu 10,43.
„Deoarece ploeșnițele sunt mici și rămân adesea ascunse în haine, mulți oameni nu își dau seama că le-au adus acasă decât după câteva săptămâni. Până atunci, ceea ce a început ca o singură pleoșniță s-ar putea să se înmulțească. Femelele pot depune între 200 și 500 de ouă într-o perioadă de două luni, ceea ce permite infestărilor să se răspândească mult mai repede decât se așteaptă mulți oameni”, a mai spus Martin.
SURSA: stiripesurse.ro
Cele mai afectate orașe
Pentru a încerca să afle care sunt orașele europene cele mai afectate de pleoșnite, au fost analizate 12,9 milioane de recenzii de hoteluri din 59 de destinații turistice populare.
Pe primul loc s-a clasat una dintre cele mai populare destinații din lume, renumită pentru istoria sa antică și arhitectura uimitoare.
Roma a înregistrat 31,37 de reclamații privind pleoșnițele și paturile murdare la 1.000 de recenzii, ceea ce o face, cu o marjă considerabilă, destinația cu cele mai slabe performanțe din studiu.
Veneția și Florența, în top
Roma nu este însă singura reprezentantă a Italiei în top 10. Alte două orașe au intrat în acest clasament.
Veneția s-a clasat pe locul al șaptelea, cu 12,66 reclamații la 1.000 de recenzii, în timp ce Florența s-a situat pe locul al nouălea, cu 10,43.
„Deoarece ploeșnițele sunt mici și rămân adesea ascunse în haine, mulți oameni nu își dau seama că le-au adus acasă decât după câteva săptămâni. Până atunci, ceea ce a început ca o singură pleoșniță s-ar putea să se înmulțească. Femelele pot depune între 200 și 500 de ouă într-o perioadă de două luni, ceea ce permite infestărilor să se răspândească mult mai repede decât se așteaptă mulți oameni”, a mai spus Martin.