Asigurarea unui flux sanguin optim către fiecare organ al corpului este esențială pentru sănătatea organismului. La fel ca multe aspecte ale sănătății, alimentația ocupă un rol important în funcționarea sa. Citește despre alimente care pot îmbunătăți circulația sângelui.

Sănătatea vaselor de sânge poate fi influențată de mai mulți factori, inclusiv de dietă. Ceea ce consumi zilnic, îți poate afecta sau îmbunătăți sănătatea sistemului circulator, de aceea este important să acorzi atenție dietei.

Alimente care pot îmbunătăți circulația sângelui

Sistemul tău circulator, denumit și sistemul cardiovascular sau sistemul vascular, transportă oxigenul, nutrienții și hormonii către celulele corpului cu scopul de a le utiliza pentru energie, creștere și regenerare a țesuturilor. Sistemul circulator elimină dioxidul de carbon și alte toxine din celule, conform Health Direct.

Pentru a reduce șansele de a te confrunta cu afecțiuni ale sistemului circulator, ai nevoie să urmezi o dietă echilibrată. Dacă observi constant că întâmpini probleme în menținerea unei circulații sănătoase a sângelui, se recomandă să ceri sfatul unui medic sau al unui nutriționist.

Sfeclă

Sfecla este o sursă bună de nitrați, pe care corpul îi poate transforma în oxid nitric, fiind printre aceste alimente care pot îmbunătăți circulația sângelui. Oxidul nitric relaxează și dilată vasele de sânge, ceea ce rezultă într-o îmbunătățire a circulației sângelui. Sfecla poate îmbunătăți sănătatea cardiovasculară.

Verdețuri

Verdețurile precum spanacul si varza se caracterizează printr-un profil nutritiv bogat în substanțe nutritive esentiale și nitrați. Acești nitrați pot lărgi vasele de sânge deoarece pot menține sănătatea circulației sângelui, potrivit NDTV.

Usturoi

Usturoiul conține compuși ai sulfului, inclusiv alicina, care îți pot dilata vasele de sânge și pot îmbunătăți fluxul sanguin. Acesta are un conținut ridicat de antioxidanți flavonoizi care pot sprijini sănătatea inimii și circulația. Aceștia îți pot face vasele de sânge să se extindă atunci când este necesar.

Fructe de pădure

Fructele de pădure au concentrații ridicate de antioxidanți, inclusiv de antocianină și se numără printre aceste alimente care pot îmbunătăți circulația sângelui. Antocianina este compusul care îi oferă acea nuanță intensă de roșu-violet. Antocianina poate ajuta la protejarea pereților arterelor împotriva deteriorării și să împiedice rigidizarea lor. În plus, antocianina poate stimula eliberarea de oxid nitric, care poate contribui la reducerea tensiunii arteriale.

Carne de pește

Carnea de pește gras precum somonul, macroul, păstrăvul, heringul și halibutul asigură niveluri crescute de acizi grași omega-3, care pot susține sănătatea inimii și a sistemului circulator. Consumul de pește îți poate diminua tensiunea arterială în stare de repaus și poate ajuta la menținerea arterelor curate.

Rodie

Rodia prezintă concentrații ridicate de antioxidanți polifenoli și nitrați. Acești compuși puternici pot acționa ca vasodilatatori, ceea ce înseamnă că pot contribui la lărgirea vaselor de sânge. Din acest motiv, pot îmbunătăți fluxul sanguine. Mai mult, sucul de rodie te poate ajuta să scapi de kilogramele în plus.

Scorțișoară

Scorțișoara prezintă un profil nutritiv bogat în antioxidanți, care îți protejează vasele de sânge împotriva efectelor dăunătoare determinate de stresul oxidativ. Prin menținerea sănătății vaselor de sânge, scorțișoara poate avea un rol în asigurarea unei circulații optime. Scorțișoara este unul dintre aceste alimente care pot îmbunătăți circulația sângelui.

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.

SURSA: medicool.ro