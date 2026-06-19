Locuitorii Planului Nou din Soroca s-au adunat din nou pentru a discuta problema apei potabile / VIDEO

Problema alimentării cu apă potabilă în cartierul Planul Nou din municipiul Soroca continuă să stârnească nemulțumiri în rândul locuitorilor. Astăzi, oamenii s-au întrunit din nou la o adunare publică pentru a discuta situația creată după încetarea activității Întreprinderea Interraională de Stat „Acva-Nord”.

La întâlnire a participat și Alexandru Berlinschii, deputat al fracțiunii „Partidul Nostru”, căruia localnicii i-au adresat întrebări referitoare la noul mod de furnizare a apei și la tarifele aplicate.

Până recent, consumatorii din această zonă aveau contracte cu Întreprinderea Interraională de Stat „Acva-Nord” și achitau câte 6 lei pentru un metru cub de apă. După declararea falimentului companiei, locuitorii sunt îndemnați să încheie contracte cu S.A. „Regia Apă-Canal Soroca”, unde tariful aprobat pentru apă este de 26,26 lei pentru un metru cub.

Majoritatea cetățenilor din Dealul Sorocii nu sunt de acord cu noul preț și refuză, deocamdată, să semneze contractele propuse. Oamenii consideră că diferența dintre vechiul și noul tarif este prea mare.