Declarație comună în urma celui de-al doilea Summit Republica Moldova – UE

Noi, liderii Republicii Moldova și Uniunii Europene, ne-am reunit la Bruxelles, la 22 iunie 2026, în cadrul celui de-al doilea Summit Moldova – UE și am convenit asupra următoarelor:

1. Parteneriatul dintre UE și Moldova a continuat să se consolideze, având la bază valorile comune ale democrației, statului de drept, respectării drepturilor fundamentale, dreptului internațional, multilateralismului și ordinii internaționale bazate pe reguli. Summitul de astăzi reflectă profunzimea acestui parteneriat și beneficiile concrete pe care acesta le aduce cetățenilor noștri. Reiterăm cu fermitate că viitorul Moldovei și al cetățenilor săi este în Uniunea Europeană.

2. Reiterăm condamnarea fermă a războiului de agresiune nejustificat și neprovocat al Rusiei împotriva Ucrainei, care continuă să reprezinte o amenințare la adresa securității regionale și europene. Ne menținem angajamentul ferm față de pace, securitate și stabilitate în întreaga Europă și vom continua să cooperăm pentru a contracara amenințările generate de acțiunile Rusiei, fiind convinși că securitatea și stabilitatea Moldovei contribuie direct la securitatea și stabilitatea întregii Europe. UE își reafirmă sprijinul neclintit pentru suveranitatea, stabilitatea, integritatea teritorială și prosperitatea Moldovei.

3. Prin alegeri succesive și prin referendum național, cetățenii Republicii Moldova și-au afirmat alegerea suverană pentru integrarea europeană ca obiectiv strategic al țării. Moldova și-a confirmat angajamentul puternic și constant, precum și determinarea de a urma această direcție, inclusiv prin consacrarea obiectivului aderării la UE în Constituția Republicii Moldova. Subliniem importanța unei abordări care să țină cont de necesitățile Moldovei în procesul de reformă pe termen lung și aderare. În acest context, UE își reafirmă angajamentul deplin de a continua să ofere sprijin politic, economic, financiar, tehnic și strategic parcursului european al Moldovei.

4. UE salută desfășurarea Conferinței Interguvernamentale privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și deschiderea negocierilor pentru Clusterul 1 – „Valori fundamentale” la 15 iunie 2026, și așteaptă cu interes deschiderea celorlalte clustere, în conformitate cu principiul bazat pe merite.

5. Salutăm progresele făcute de Moldova pe agenda de reforme și angajamentul ferm al țării de a se alinia la acquis-ul UE, în pofida unor presiuni externe fără precedent. Finalizarea cu succes a procesului de screening și implementarea consecventă a reformelor demonstrează capacitatea Moldovei de a avansa pe calea integrării europene. Reiterăm angajamentul nostru de a sprijini avansarea rapidă a procesului de aderare a Moldovei la UE, pe baza unor reforme credibile și a principiului bazat pe merite, în conformitate cu criteriile de la Copenhaga. UE încurajează Moldova să mențină ritmul susținut al reformelor legate de integrarea europeană, să asigure caracterul lor ireversibil și să continue să genereze beneficii resimțite și recunoscute de întreaga societate.

6. Apreciem eforturile și angajamentul continuu al Moldovei de a consolida statul de drept și a proteja drepturile fundamentale, inclusiv drepturile persoanelor ce aparțin minorităților. Salutăm măsurile întreprinse pentru combaterea corupției, promovarea reformelor structurale și asigurarea unui sistem de justiție ce respectă principiile statului de drept și servește interesele tuturor cetățenilor, inclusiv prin finalizarea procesului de evaluare externă a integrității judecătorilor și procurorilor (vetting). UE încurajează Moldova să își intensifice eforturile în acest sens. Un sistem judiciar puternic, independent și echitabil, precum și rezultate solide în prevenirea și combaterea corupției, inclusiv la nivel înalt, sunt elemente esențiale ale transformării democratice a Moldovei și ale parcursului său european. UE va continua să sprijine Moldova în realizarea acestor obiective.

7. Salutăm eforturile Moldovei în combaterea criminalității grave și organizate, inclusiv a criminalității transfrontaliere, a traficului de arme și droguri, a traficului de migranți și a traficului de persoane, precum și cooperarea privind combaterea migrației neregulamentare. În acest sens, susținem cooperarea cu Europol și cu statele membre în baza mecanismelor de cooperare operațională și strategică existente. Salutăm aderarea Moldovei, în calitate de observator, la Rețeaua Europeană Anticorupție și la Rețeaua Europeană de Prevenire a Criminalității, precum și participarea sa ca observator la reuniunile Rețelei Judiciare Europene. Avem un interes comun în consolidarea infrastructurii de frontieră a Moldovei și, în acest context, evidențiem sprijinul oferit de UE pentru îmbunătățirea capacităților de supraveghere și detectare la frontieră.

8. În perspectivă, suntem dispuși să continuăm integrarea treptată a Moldovei în piața internă a UE în sectoarele-cheie și să facilităm participarea progresivă a țării la politicile și programele europene încă din perioada de aderare, subliniind importanța continuării alinierii la acquis-ul UE. Acest proces va stimula creșterea economică, va genera beneficii cetățenilor și mediului de afaceri, va consolida reziliența și convergența economică și va contribui la pregătirea Moldovei pentru aderarea la Uniunea Europeană.

9. Apreciem faptul că Planul de Creștere pentru Moldova generează deja rezultate concrete și contribuie la apropierea țării de momentul aderării la UE prin accelerarea reformelor. Salutăm debursarea prefinanțării și a două tranșe ulterioare în cadrul Mecanismului de Reformă și Creștere, în valoare de aproximativ 504 milioane de euro. Planul de Creștere va continua să sprijine reformele-cheie la nivel instituțional și de reglementare, contribuind la crearea de locuri de muncăși oportunități mai bune, precum și la implementarea proiectelor prioritare de investiții în întreaga țară. Un sprijin financiar suplimentar de 528 milioane de euro va putea fi accesat prin acest mecanism, în condițiile în care Moldova își menține ritmul reformelor și realizează toate obiectivele asumate pentru anul 2026.

10. Evidențiem faptul că schimburile comerciale și investițiile dintre Moldova și UE au crescut semnificativ, în beneficiul companiilor și al consumatorilor. Economia Moldovei este tot mai strâns conectată la Piața Unică Europeană datorită Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC), instituită prin Acordul de Asociere UE-Moldova. Creșterea investițiilor directe dintre Moldova și UE contribuie la dezvoltarea unor lanțuri valorice integrate și apropie tot mai mult, la nivel structural, cele două economii. Salutăm succesul Conferinței de Investiții

UE-Moldova din 4 iunie, care a confirmat interesul mediului de afaceri pentru aprofundarea integrării economice. Salutăm aderarea Moldovei la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA) și economiile substanțiale pe care le aduce aceasta cetățenilor și companiilor atât din Moldova, cât și din UE.

11. Apreciem progresele făcute de Moldova în consolidarea securității sale energetice. Impactul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și atacurile asupra infrastructurii energetice critice din regiune, precum și criza din Orientul Mijlociu, evidențiază necesitatea urgentă de a continua eforturile de consolidare a interconectării energetice și de a avansa procesul de cuplare a piețelor energetice, de a dezvolta piețe energetice funcționale, a diversifica sursele de aprovizionare, a spori eficiența energetică și a accelera dezvoltarea producției locale de energie regenerabilă. Salutăm lansarea Proiectului pentru Eficiența Energetică a clădirilor. Finalizarea și punerea în funcțiune a liniei electrice de înaltă tensiune Vulcănești-Chișinău va constitui o nouă etapă definitorie pentru securitatea energetică a Moldovei. UE va continua să sprijine Moldova în eforturile sale de diversificare energetică, eficiență, independență și interconectare cu Uniunea Europeană, inclusiv prin Coridorul Vertical de Gaze, în vederea consolidării rezilienței energetice regionale și a securității aprovizionării.

12. Reiterăm angajamentul nostru comun de a consolida legăturile dintre cetățeni și de a aprofunda cooperarea sectorială, ca factori-cheie ai integrării Moldovei în Uniunea Europeană. Salutăm intenția UE de a sprijini asocierea mai strânsă a Moldovei la programul Erasmus+ și de a extinde inițiativa DiscoverEU pentru tinerii din Moldova, precum și anunțul privind lansarea unui proiect de reabilitare și modernizare a școlilor. Salutăm semnarea Acordului-cadru UE-Moldova în domeniul cercetării, care stabilește cadrul pentru o cooperare reciproc avantajoasă în implementarea strategiilor de specializare inteligentă. Evidențiem consolidarea cooperării în domeniul rezilienței față de schimbările climatice, al acțiunilor de atenuare a efectelor acestora și al protecției mediului, inclusiv prin acordarea Moldovei a statutului de țară cooperantă în cadrul Agenției Europene de Mediu – un pas important către o aliniere mai profundă la politicile europene în domeniul climei și mediului. Am agreat să aprofundăm cooperarea în domeniul agriculturii, inclusiv prin instituirea unui Dialog la Nivel Înalt Moldova – UE privind agricultura, care va sprijini agenda de reforme a țării în pregătirea pentru aderare. UE va sprijini, de asemenea, aderarea Moldovei la Comisia Europeană de Turism.

13. Apreciem progresele făcute de Moldova în domeniul transformării digitale și cel al mass-media. Salutăm aderarea Moldovei la zona europeană „Roaming ca acasă”. Vom sprijini eforturile Moldovei de a obține statutul de observator în cadrul Comitetului European pentru Inteligență Artificială. Vom continua cooperarea pentru integrarea Moldovei în Cadrul European pentru Identitate Digitală și pentru alinierea legislației naționale la acquis-ul UE în domeniul serviciilor și piețelor digitale, precum și al serviciilor audiovizuale și mass-media. Subliniem rolul important al hub-ului Observatorului European pentru Media Digitală în identificarea și combaterea dezinformării și a manipulării informaționale în Republica Moldova. Vom continua, de asemenea, să oferim sprijin prin inițiativele relevante din Scutul European pentru Democrație, inclusiv prin Cadrul Comun de Sprijin pentru Cercetare și Rețeaua Europeană a Verificatorilor de Fapte.

14. UE recunoaște provocările cu care se confruntă Moldova în domeniul securității cibernetice. Vom consolida cooperarea noastră pentru a spori și mai mult reziliența cibernetică a Moldovei. În acest context, evidențiem accesul Moldovei la Rezerva Europeană pentru Securitate Cibernetică. Moldova va întreprinde pașii necesari pentru alinierea la Setul de Instrumente al UE privind securitatea rețelelor 5G, în conformitate cu angajamentele asumate prin Agenda de Reforme.

15. Subliniem rolul esențial al conectivității în domeniul transporturilor pentru aprofundarea integrării Moldovei în UE, inclusiv prin alinierea treptată a țării la Rețeaua Transeuropeană de Transport (TEN-T) și prin operaționalizarea Coridoarelor de Solidaritate. Evidențiem beneficiile economice semnificative și reciproce ale Acordului UE-Moldova privind transportul rutier de mărfuri, precum și importanța continuării investițiilor destinate reabilitării infrastructurii TEN-T. În acest context, pașii importanți ce urmează sunt integrarea Moldovei în Spațiul Feroviar European Unic, dezvoltarea infrastructurii feroviare la ecartament european și modernizarea liniei feroviare Ungheni-Chișinău. Recunoaștem, de asemenea, importanța strategică a dezvoltării conexiunilor pe axa Nord-Sud, în special prin coridorul Marea Baltică – Marea Neagră – Marea Egee.

16. Apreciem eforturile susținute ale Moldovei de a-și consolida reziliența la nivelul întregii societăți. Moldova a dat dovadă de o determinare remarcabilă în contracararea ingerințelor externe, a manipulării informațiilor și a influenței străine (FIMI). UE salută eforturile continue ale Moldovei de a împărtăși lecțiile învățate cu partenerii cu viziuni și principii similare. UE își reafirmă angajamentul de a sprijini consolidarea rezilienței democratice a Moldovei, inclusiv prin intermediul Misiunii de Parteneriat a UE în Moldova și prin întregul Set de Instrumente al UE privind combaterea amenințărilor hibride, precum și prin susținerea societății civile și a mass-media independente. Salutăm noua măsură de asistență finanțată prin Instrumentul de Politică Externă a UE pentru consolidarea rezilienței Moldovei.

17. Moldova rămâne în prima linie a atacurilor hibride atât în mod direct, cât și ca urmare a războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Condamnăm fără echivoc încălcările repetate ale spațiului aerian al Moldovei de către Rusia, actele deliberate de sabotaj ecologic, atacurile cibernetice, manipularea informațională și ingerințele externe (FIMI), utilizarea energiei ca instrument de presiune, precum și orice alte acțiuni ostile menite să destabilizeze țara. UE își reafirmă angajamentul de a sprijini securitatea, capacitatea de reacție și reziliența Moldovei, inclusiv prin consolidarea capacităților civile de gestionare a crizelor și prin sprijinul continuu acordat Centrului Național de Gestionare a Crizelor. Salutăm cooperarea susținută în combaterea amenințărilor hibride prin utilizarea instrumentelor relevante, inclusiv a Setului de Instrumente al UE pentru contracararea amenințărilor hibride, precum și prin activitatea Centrului pentru Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării din Moldova. Aderarea Moldovei la Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene este esențială pentru consolidarea capacității sale de reacție, fapt demonstrat și prin activarea mecanismului în urma atacurilor rusești asupra infrastructurii critice din Ucraina, care au condus la contaminarea râului Nistru. O cooperare mai strânsă cu Moldova în cadrul Abordării Strategice a UE pentru regiunea Mării Negre poate contribui, de asemenea, la atingerea acestui obiectiv.

18. Salutăm aprofundarea continuă a cooperării dintre Moldova și Uniunea Europeană în domeniul Politicii Externe și de Securitate Comune (PESC). Ne menținem angajamentul pentru implementarea rapidă a Parteneriatului pentru Securitate și Apărare. Vom continua să acționăm pentru integrarea mai profundă a Moldovei în arhitectura europeană de securitate și apărare, precum și pentru participarea sa la inițiativele și mecanismele de cooperare relevante. Apreciem cooperarea continuă și consolidată pe care o avem în cadrul Instrumentului European pentru Pace, menită să răspundă celor mai urgente necesități operaționale. Moldova este un contributor valoros la misiunile și operațiunile UE desfășurate în cadrul Politicii de Securitate și Apărare Comune (PSAC), iar împreună vom analiza posibilitățile de extindere a acestei contribuții. UE apreciază gradul înalt de aliniere a Moldovei la pozițiile PESC și încurajează continuarea alinierii la măsurile restrictive adoptate de UE.

19. Reafirmăm sprijinul nostru ferm pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova în cadrul frontierelor sale recunoscute la nivel internațional. Solicităm Federației Ruse să își respecte angajamentele asumate la Summitul OSCE de la Istanbul din 1999 privind retragerea completă a trupelor și munițiilor sale din regiunea transnistreană a Republicii Moldova. UE apreciază eforturile Moldovei de a menține pacea și stabilitatea pe ambele maluri ale Nistrului și măsurile întreprinse de Guvernul Republicii Moldova pentru apropierea treptată a celor două maluri. UE rămâne ferm angajată să sprijine activ procesul de reintegrare pașnică, durabilă și cuprinzătoare a țării.

20. UE va accelera și va aprofunda, în continuare, angajamentul său cuprinzător față de Republica Moldova, inclusiv prin organizarea periodică a Summiturilor Moldova – UE.

SURSA: presedinte.md