Sinteza CNA: polițiști trimiși în arest, percheziții la Universitatea din Comrat și sechestre de milioane

Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă principalele acțiuni desfășurate în săptămâna precedentă în domeniul combaterii și prevenirii corupției, precum și al recuperării bunurilor infracționale. În perioada de raport, acțiunile de urmărire penală au vizat combaterea corupției în mai multe domenii-cheie, soldându-se cu rețineri, percheziții și aplicarea de mandate de arest preventiv.

Trei polițiști ai IP Botanica, reținuți anterior într-un dosar de corupție și plasați în arest la domiciliu, sunt cercetați într-o nouă cauză de abuz de serviciu, fiind bănuiți că ar fi însușit o parte din banii ridicați de la o persoană aflată în custodia lor. Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demersul procurorilor și a emis mandate de arest preventiv pentru 30 de zile pe numele acestora, toți trei fiind transferați la penitenciarul 13.

În domeniul educației, au fost investigate presupuse acte de corupție în procesul de organizare și desfășurare a examenelor internaționale Certiport, prin facilitarea frauduloasă a obținerii certificatelor. Un profesor ar fi pretins, acceptat și primit, prin intermediari, mijloace bănești de la mai mulți elevi și studenți în schimbul garantării promovării examenelor și obținerii certificatelor internaționale necesare pentru scutirea de la susținerea examenului de bacalaureat la disciplina informatică. Totodată, au fost efectuate percheziții într-o cauză de corupere pasivă ce implică persoane cu funcții de conducere din cadrul Universității de Stat din Comrat. Persoanele vizate sunt bănuite că ar fi pretins și primit mijloace bănești necuvenite de la studenți pentru a le facilita promovarea evaluărilor și examenelor, fără frecventarea efectivă a cursurilor și fără susținerea corespunzătoare a probelor academice.

Ofițerii CNA au mai documentat acțiunile infracționale ale unui expert în inspecție tehnică periodică din Vulcănești care, profitând de funcția deținută, ar fi însușit mijloacele financiare achitate de contribuabili pentru taxa de utilizare a drumurilor, prejudiciul estimat depășind 600.000 de lei.

În perioada de referință, ofițerii de urmărire penală au inițiat 10 cauze penale noi și au propus pentru transmitere în judecată 13 dosare. În prezent, 3 persoane sunt plasate în izolatorul de urmărire penală, iar 7 persoane, învinuite în dosarele gestionate de CNA, sunt plasate în arest preventiv în două instituții penitenciare, informează cna.md

Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a aplicat sechestre pe 219 bunuri în valoare de circa 10 milioane de lei și a preluat în administrare circa 1,5 milioane de lei. Alte sechestre, aplicate anterior, în valoare de circa 3,8 milioane de lei, au fost confirmate de instanțele de judecată. Totodată, a fost emis un ordin de înghețare a unui cont bancar în valoare de 450 mii de lei, iar 1,4 milioane de lei au fost transmise în bugetul de stat.

Pe domeniul de prevenire a corupției, CNA a remis autorilor 23 de rapoarte de expertiză la proiecte de acte normative. De asemenea, au fost eliberate 106 caziere de integritate, realizate 2 analize operaționale, iar circa 300 de funcționari au participat la instruiri anticorupție. La Linia Națională Anticorupție au fost recepționate 34 de apeluri, iar în cancelaria instituției au fost înregistrate 1.670 de materiale.