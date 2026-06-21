SRL „Visagromag”: de la zero până la performanțe notabile

Domnul Vasile Sochircă activează în domeniul agriculturii încă de pe timpurile când gospodăria colectivă din satul Dubna purta numele lui Grigore Kotovschii. După ce, în anul 1999 gospodăria, aflată în declin, a fost divizată, în următorul an a fondat o Firmă agricolă de Producție și Comerț – SRL „Visagromag”.

La începuturi gestiona 430 de hectare de teren agricol, dintre care 50 hectare erau cu livadă, iar restul era însămânțat cu grâu, porumb și floarea soarelui. În prezent SRL „Visagromag” prelucrează 1150 de hectare de pământ.

„A fost greu la începuturi, nu avem tehnică și utilaje, multe lucrări le făceam manual. Avea 75 de angajați, dar nu avem bani, carburanți, semințe. Roada la hectar era mică… Cu trecerea anilor productivitatea la hectar a crescut simțitor, am procurat tehnică și utilaje moderne, au apărut noi soiuri de hibrizi”, spune domnul Vasile Sochircă.

Munca depusă i-a fost răsplătită, gospodăria și conducătorul ei fiind menționați, cu diferite ocazii, cu Diplome și premii. Putem spune că a început de la zero, iar în prezent SRL „Visagromag” este printre cele mai fruntașe din raionul Soroca, iar domnul Vasile Sochircă privește cu încredere în ziua de mâine.

Irina CECAN, stagiară, studentă la facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării, USM