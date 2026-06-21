Un arbitru din România va conduce la centru, astăzi, meciul 1.000 din istora Cupei Mondiale

De către
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Arbitrul român Istvan Kovacs va arbitra duminică partida Turcia-Japonia, meciul cu numărul 1.000 din istoria Campionatelor Mondiale, informează Mediafax.

Istvan Kovacs este pentru a doua oară, după ediția din 2022, în lotul arbitrilor pentru Mondial. El a primit prima delegare în calitate de „central” la cea mai importantă competiție din lume.

Kovacs va conduce meciul dintre Tunisia și Japonia de la World Cup 2026, programat duminică, 21 iunie, ora 7.00 (ora României).

Meciul se va disputa în Mexic

Meciul se va disputa pe stadionul din Monterrey, Mexic, o arenă de 53.000 de locuri unde s-a jucat și Tunisia – Suedia 1-5.

Din brigada pentru partida Tunisia – Japonia vor mai face parte conaționalii Mihai Marica și Ferencz Tunyogi – asistenți, în timp ce al patrulea oficial va fi Juan Calderon, din Costa Rica.

Odată cu această delegare, Istvan Kovacs devine primul arbitru român, de la Ioan Igna în 1986, care conduce o partidă la Cupa Mondială. În urmă cu patru decenii, Igna a arbitrat duelurile RFG – Scoția, în faza grupelor, și Brazilia – Franța, sfert de finală.

SURSA: stiripesurse.ro


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