 Zilele de concediu ale profesorilor și angajaților din educație ar putea fi reduse

De către
OdN
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Fotografie simbol
Fotografie simbol

 În urma unui proiect propus de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, zilele de concediu ale profesorilor și angajaților din educație ar putea fi reduse. Acesta prevede schimbarea modului de calcul al concediilor din zile calendaristice în zile lucrătoare. Acesta a fost prezentat în cadrul unei conferințe de presă, scrie diez.md

Potrivit unui calcul, în cazul în care concediile vor prevedea doar zilele lucrătoare, ar avea de suferit numărul de zile libere ale profesorilor. Atașăm mai jos cum ar putea să se modifice acestea:
# cadre didactice din școli, gimnazii, licee, colegii și universități:
– în prezent: 62 de zile calendaristice;
– propus: 49 de zile lucrătoare;
– diferență: cu aproximativ 13 zile mai puțin;
# cadre didactice din instituții preșcolare:
– în prezent: 42 de zile calendaristice;
– propus: 33 de zile lucrătoare;
– diferență: cu aproximativ nouă zile mai puțin;
# cadre didactice din instituții extrașcolare și școli sportive:
– în prezent: 28 de zile calendaristice;
– propus: 22 de zile lucrătoare;
– diferență: cu aproximativ șase zile mai puțin;
# personal didactic auxiliar și personal administrativ din educație și cercetare:
– în prezent: 28 de zile calendaristice;
– propus: 22 de zile lucrătoare;
– diferență: cu aproximativ șase zile mai puțin.

Proiectul se află în consultări publice și urmează să fie implementat abia după ce va fi votat și va intra în Monitorul Oficial.


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OdN
OdN
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