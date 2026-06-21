Un tânăr de 22 de ani și un bărbat de 44 de ani au fost condamnați pentru tâlhărie

De către
OdN
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Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința a doi inculpați, un tânăr de 22 de ani și un bărbat de 44 de ani, pentru tâlhărie.

Instanța de judecată le-a stabilit inculpaților pedepse de 9 ani și, respectiv, 8 ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip semiînchis.

Potrivit materialelor cauzei, la data de 6 iunie 2025, la miezul nopții, inculpații, au atacat un bărbat în vârstă de 27 de ani, în apropierea gării feroviare din municipiul Chișinău.

Aceștia i-au cerut țigări și bani, iar ulterior, unul din ei i-a aplicat victimei lovituri și l-a amenințat cu un cuțit. În urma agresiunii, victima s-a ales cu leziuni în regiunea feței, iar vestimentația acesteia a fost deteriorată.

Celălalt inculpat în vârstă de 44 ani se afla în apropiere, la o distanță de aproximativ 2 – 3 metri de locul altercației, având rolul de a intimida victima.

Ulterior, în mod deschis, tânărul a sustras două telefoane mobile din buzunarul victimei, pe care le-a transmis celui de al doilea inculpat.

În ședința de judecată, tânărul și-a recunoscut parțial vina și a declarat că îi pare rău de cele comise. Bărbatul nu și-a recunoscut vina, susținând că nu a intervenit în conflict.

Inculpații nu se află la prima abatere de la lege, fiind anterior condamnați: tânărul pentru furtjaf și răpirea unui mijloc de transport, iar bărbatul pentru furt și șantaj.


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OdN
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