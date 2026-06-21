Arest pentru părinții care nu achită pensia alimentară. Pe urmele investigațiilor CIJM

Părinții care se eschivează sau refuză să plătească pensia de întreținere a copiilor riscă până la 15 zile de arest contravențional. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost votat adoptat de Parlament. În investigația Un nou Miliard bântuie Republica Moldova, portalul Anticoruptie.md a dezvăluit cum zeci de mii de femei stau cu mâna întinsă după divorț, pentru a-și putea crește copiii și pentru a le oferi o educație decentă. Factura foștilor soți, care nu-și bat capul din ce resurse sunt întreținuți propriii copii, crește de la o zi la alta. Nu există cifre exacte despre suma restantă, dar dacă e să calculăm în luni, atunci tații iresponsabili au intrat într-o datorie părintească de aproximativ… 42 de mii de ani. Cifra astronomică nu înseamnă altceva decât faptul că aceștia nu au achitat pensia de întreținere pentru 504 mii luni. Un calcul cu aproximație descoperă o realitate zguduitoare: dacă luăm ca referință un cuantum al pensiei de 2500-3000 de lei, obținem o sumă a datoriilor care trece cu ușurință de 1 MILIARD de lei, un alt jaf, dar de data aceasta de la gura copiilor.

Inițiativa legislativă a fost elaborată de un grup de deputați din Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate” și are drept scop alinierea cadrului normativ la standardele internaționale privind protecția drepturilor copilului și prevenirea violenței împotriva femeilor și în familie, scrie anticoruptie.md

Autorii au propus completarea Codului contravențional pentru a îmbunătăți mecanismul de executare a pensiei de întreținere. Ca rezultat, părinții care nu își vor îndeplini această responsabilitate nu vor mai fi sancționați doar cu amendă. Aceștia riscă arest contravențional de la 10 la 15 zile sau de la 45 la 60 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității.

De asemenea, documentul prevede că, în momentul în care datornicii vor încerca să traverseze frontiera, acestora li se va aplica imediat interdicția de a părăsi țara. În același timp, copiii vor deveni beneficiarii direcți ai pensiei de întreținere.

De asemenea, pentru lectura a II, proiectul de lege a fost completat cu amendamentul înregistrat de vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman. Acesta prevede că, în cazul în care părintele are o datorie egală cu plata pensiei de întreținere pentru cel puțin trei luni, instanța de judecată poate dispune, la demersul motivat al executorului judecătoresc, suspendarea dreptului de a conduce vehicule, a carnetului de vânător sau a celui de pescuit sportiv, amator și de agrement. Totodată, textul propus conține garanții suficiente privind proporționalitatea măsurii, prin intervenția instanței de judecată, examinarea condițiilor cumulative, termenul limitat de aplicare și excluderea cazurilor în care dreptul de a conduce este indispensabil obținerii veniturilor sau asigurării mobilității persoanelor vulnerabile.

Autorii menționează că aceste propuneri sunt necesare deoarece datele statistice arată că circa 30 000 de copii din Republica Moldova nu beneficiază regulat de pensia de întreținere. 39,5% din dosarele de încasare a pensiei de întreținere au restanțe de la 18 la 24 de luni, 17,9% au restanțe de până la 10 ani, 10,3% – de 16 ani, iar alți 10,3% – restanțe de 18 ani la plata pensiei de întreținere.

Proiectul de lege prevede că, în caz de separare, copilul are dreptul de a menține relații personale cu ambii părinți, precum și cu bunicii, frații și surorile. Părinții care locuiesc separat pot încheia un acord despre drepturile și obligațiile fiecăruia sau pot recurge la mediere pentru a soluționa neînțelegerile. Totuși, dacă părinții nu pot ajunge la un acord privind programul de întrevederi, acesta este stabilit de autoritatea tutelară teritorială și este confirmat de instanța de judecată. Neexecutarea intenționată și repetată a programului de întrevederi confirmat în modul stabilit de lege, constatată prin procese-verbale întocmite de executorul judecătoresc, poate constitui temei pentru solicitarea modificării domiciliului copilului, dacă această măsură este necesară, proporțională și corespunde interesului superior al copilului.

Documentul mai conține un amendament care are drept scop consolidarea cadrului penal de protecție împotriva celor mai grave forme ale violenței bazate pe gen, prin definirea clară a noțiunii de femicid în Codul penal și prin includerea acesteia în categoria formelor agravante ale omorului intenționat. Amendamentul aparține vicepreședintei Parlamentului Doina Gherman.

Noile modificări legislative intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. Guvernul, în termen de trei luni de la data publicării prezentei legi va aduce actele sale normative în conformitate cu noile modificări legislative.