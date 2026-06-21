Citrus limon: de la A la Z

Lămâia, denumită științific Citrus limon, este un fruct citric cunoscut pentru aroma sa acidă, amară și culoarea de un galben intens. Aceasta are un conținut bogat în vitamina C și antioxidanți, care poate susține diverse aspecte ale sănătății organismului. Citește despre proprietățile medicinale ale consumului de lămâie.

Lămâile aparțin familiei Rutaceae alături de alte citrice. Profilul lor nutritiv prezintă o varietate de substanțe esențiale. Printre acestea se pot număra: vitamina C, proteine, grăsimi, sodiu, potasiu, vitamina B1 (tiamină), vitamina B6, compuși fenolici, antioxidanți, fibre și carbohidrați.

Proprietățile medicinale ale consumului de lămâie

Lămâile sunt populare pentru aroma pe care o pot oferi preparatelor culinare și băuturilor. Pe lângă utilizările din bucătărie, pot avea un impact pozitiv asupra mai multor aspecte ale sănătății. Acestea pot fi eficiente pentru: prevenirea pietrelor la rinichi, prevenirea efectelor dăunătoare la nivelul celulelor, îmbunătățirea absorbției de fier și susținerea sănătății inimii.

De asemenea, consumul de lămâie poate avea câteva efecte adverse, cum ar fi: senzație de mâncărime, eroziunea smalțului dentar și reacții alergice. În cazurile severe de alergie, poate provoca șoc anafilactic.

Pot ajuta la prevenirea pietrelor la rinichi

Lămâile includ o formă de citrat numită acid citric, care poate ajuta la creșterea nivelului de citrat din urină. Acidul citric se leagă de calciul urinar pentru a ajuta la prevenirea urinei suprasaturate. În plus, se leagă de aglomerări dure de minerale numite cristale de oxalat de calciu. Astfel, le împiedica să se mărească și să devină pietre la rinichi, care pot determina dureri. Practic, acidul citric din lămâi poate avea capacitatea de a dilua urina

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Pot preveni daunele celulare

Proprietățile medicinale ale consumului de lămâie pot combate stresul oxidativ. Antioxidanții din lămâi pot preveni deteriorarea celulelor asociate cu afecțiuni de sănătate, cum ar fi: afecțiuni cardiovasculare, boli cronice de rinichi, cancer și boala pulmonară obstructivă cronică. Boala pulmonară obstructivă cronică este un grup de boli pulmonare cronice și progresive. Acestea limitează fluxul de aer către plămâni și provoacă dificultăți de respirație.

Pot întări sistemul imunitar

Alimentele bogate în vitamina C, precum lămâia și alți antioxidanți pot contribui la întărirea sistemului imunitar împotriva germenilor care provoacă răceala obișnuită și gripa. Poți stoarce o lămâie într-un pahar cu apă și miere pentru a obține o băutură simplă, care îți poate sprijini imunitatea, conform Medical News Today.

Pot îmbunătăți absorbția fierului

Proprietățile medicinale ale consumului de lămâie pot îmbunătăți absorbția fierului. Lămâile conțin o cantitate mare de vitamina C. Vitamina C ocupă un rol important pentru absorbția fierului și pentru reducerea riscului de a dezvolta afecțiuni cardiace. Astfel, poți absorbi mai eficient fierul nonhem, care se găsește în plante și alimente fortificate cu fier, cum ar fi pâinea și cerealele.

Pot sprijini sănătatea inimii

Lămâile prezintă un conținut bogat în vitamina C și alți antioxidanți care pot sprijini sănătatea inimii. Consumul adecvat de vitamina C îți poate proteja celulele împotriva efectelor dăunătoare provocate de radicalii liberi. Particulele foarte instabile care pot determina deteriorarea celulelor dacă nu sunt neutralizate, potrivit Health.

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SURSA: medicool.ro