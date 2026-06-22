Amenzi de zeci de mii de lei pentru arderi ilegale de deșeuri vegetale la Florești

De către
OdN
-
0
28

Mai mulți locuitori ai raionului Florești au fost sancționați pentru arderea ilegală a deșeurilor vegetale. Încălcările au fost depistate de inspectorii de mediu în timpul unor razii și controale desfășurate în teritoriu.

Suma totală a amenzilor constituie 35 de mii de lei. Pe numele persoanei responsabile a fost aplicată o amendă de 5 mii de lei, iar prejudiciul cauzat mediului a fost estimat la peste 3.800 de lei.

De asemenea, în urma acțiunilor de combatere a pescuitului ilegal, inspectorii au recuperat un prejudiciu adus resurselor piscicole în valoare de peste 133 de mii de lei.

IPM atenționează că arderea deșeurilor vegetale, tăierea neautorizată a arborilor și pescuitul ilicit constituie încălcări ale legislației și pot atrage răspundere contravențională sau penală. În același timp, autoritățile reiterează că respectarea normelor de protecție a mediului este o responsabilitate comună ce contribuie la conservarea patrimoniului natural.


  • ETICHETE
  • EC
Articolul precedentSinteza CNA: polițiști trimiși în arest, percheziții la Universitatea din Comrat și sechestre de milioane
Articolul următorZiua inelelor de ceapă: Un preparat simplu care a devenit fenomen culinar global
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.