Amenzi de zeci de mii de lei pentru arderi ilegale de deșeuri vegetale la Florești

Mai mulți locuitori ai raionului Florești au fost sancționați pentru arderea ilegală a deșeurilor vegetale. Încălcările au fost depistate de inspectorii de mediu în timpul unor razii și controale desfășurate în teritoriu.

Suma totală a amenzilor constituie 35 de mii de lei. Pe numele persoanei responsabile a fost aplicată o amendă de 5 mii de lei, iar prejudiciul cauzat mediului a fost estimat la peste 3.800 de lei.

De asemenea, în urma acțiunilor de combatere a pescuitului ilegal, inspectorii au recuperat un prejudiciu adus resurselor piscicole în valoare de peste 133 de mii de lei.

IPM atenționează că arderea deșeurilor vegetale, tăierea neautorizată a arborilor și pescuitul ilicit constituie încălcări ale legislației și pot atrage răspundere contravențională sau penală. În același timp, autoritățile reiterează că respectarea normelor de protecție a mediului este o responsabilitate comună ce contribuie la conservarea patrimoniului natural.