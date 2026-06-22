Popeștii de Sus a găzduit Festivalul Portului Popular „Neam purtat în fir de dor” / GALERIE FOTO

Festivalul Portului Popular „Neam purtat în fir de dor” a adunat, pe 21 iunie, la Popeștii de Sus, iubitori ai tradițiilor, artiști și localnici veniți să celebreze frumusețea costumului popular și valorile autentice ale neamului nostru.

Evenimentul, organizat de Consiliul Raional Drochia, Direcția Cultură și Turism și Primăria Popeștii de Sus, a transformat localitatea într-un spațiu al cântecului, dansului și al portului tradițional. Desfășurat chiar în ziua solstițiului de vară, festivalul a oferit participanților o atmosferă de sărbătoare și momente de neuitat.

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Genericul „Neam purtat în fir de dor” a pus în valoare costumul popular ca simbol al identității naționale. Participanții au admirat ii și straie tradiționale purtate cu mândrie, au ascultat muzică populară autentică și au urmărit dansuri prezentate cu pasiune de artiști și ansambluri folclorice.

Invitatul special al evenimentului a fost interpreta de muzică populară Mariana Dobzeu, care a contribuit la atmosfera de sărbătoare prin repertoriul său.

Organizatorii și participanții au subliniat importanța păstrării și promovării tradițiilor moștenite de la înaintași. Potrivit acestora, fiecare cusătură și fiecare element al costumului popular poartă povestea generațiilor trecute și reprezintă o parte importantă a patrimoniului cultural.

Festivalul a reunit oameni de toate vârstele și a demonstrat încă o dată că tradițiile populare continuă să unească comunitățile și să transmită valorile naționale către noile generații.