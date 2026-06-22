Ziua inelelor de ceapă: Un preparat simplu care a devenit fenomen culinar global

Pe 22 iunie, în mod neoficial, este marcată „Ziua inelelor de ceapă” — o dată preluată din cultura gastronomică americană și răspândită ulterior prin rețelele sociale și industria de food marketing. Deși nu are statut oficial, această zi este utilizată de restaurante și pasionații de gastronomie ca prilej de promovare a unuia dintre cele mai populare aperitive din meniurile fast-food.

Onion rings reprezintă felii de ceapă tăiate sub formă de inele, date prin aluat și prăjite până devin crocante. Preparatul este asociat în special cu bucătăria americană din secolul XX, unde a fost popularizat odată cu extinderea lanțurilor de restaurante tip fast-food.

Deși rețete asemănătoare apar încă din secolul al XIX-lea în diverse cărți de bucate europene și americane, forma modernă a inelelor de ceapă a fost consolidată în Statele Unite, în prima jumătate a secolului XX. Ulterior, produsul a devenit o garnitură standard în meniurile de tip burger și cartofi prăjiți.

Expansiunea globală a fast-food-ului a contribuit decisiv la răspândirea preparatului, care astăzi se regăsește atât în restaurante de tip lanț, cât și în meniuri gourmet reinterpretate.

Specialiștii în comportament alimentar explică popularitatea inelelor de ceapă prin contrastul senzorial pe care îl oferă: textura crocantă la exterior și interiorul moale, ușor dulceag. Acest echilibru este considerat unul dintre motivele pentru care preparatul este perceput ca „comfort food”.

În plus, simplitatea ingredientelor și costul redus de producție au contribuit la integrarea sa în meniurile accesibile.

În ultimii ani, inelele de ceapă au depășit statutul de simplă garnitură. Ele sunt promovate intens pe platforme digitale, apar în provocări culinare și sunt reinterpretate în restaurante urbane, unde sunt servite cu sosuri artizanale sau combinații neobișnuite.

Astfel, un preparat considerat banal în urmă cu câteva decenii a devenit parte din cultura vizuală a gastronomiei moderne.

Ziua de 22 iunie nu este recunoscută oficial de instituții internaționale, însă face parte dintr-o serie de „food days” care au rol promoțional în industria alimentară. Aceste zile tematice sunt folosite frecvent pentru a stimula consumul și pentru a atrage atenția asupra unor produse populare.