Cât se mai poate!!! Poliția a înregistrat încă șapte sesizări privind fraude telefonice. Prejudiciul – 900 000 de lei

În perioada 19–21 iunie, Poliția a înregistrat 7 sesizări privind fraude telefonice, cu prejudiciul de aproximativ 900 000 de lei. Dintre acestea, trei fraude au fost comise în perioada menționată, iar celelalte cazuri s-au produs anterior, fiind raportate acum de victime.

În același timp, vigilența cetățenilor a contribuit la prevenirea a 242 de tentative de escrocherie. Analiza cazurilor indică predominanța schemelor de inginerie socială, în care escrocii își asumă identitatea unor instituții și companii cu un nivel ridicat de încredere, precum BNM, Ministerul Finanțelor, Poliția, Moldtelecom și Premier Energy. De asemenea, rămân frecvente fraudele prin intermediul platformelor fictive de investiții.

Analiza cronologică arată că majoritatea cazurilor au loc în zilele lucrătoare. Această tendință sugerează că autorii își sincronizează activitatea cu programul instituțiilor publice, pentru a spori credibilitatea scenariilor folosite.

Rețineți:

Dacă primiți un apel suspect, închideți imediat și apelați 112