Noi facilități pentru elevii și tinerii de etnie romă, începând cu anul de studii 2026–2027, elevii și tinerii de etnie romă vor beneficia

Elevii și tinerii de etnie romă vor beneficia, începând cu anul de studii 2026–2027, de măsuri speciale de admitere în școli, colegii, centre de excelență și universități. Anunțul a fost făcut de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), în cadrul unei ședințe la care au participat reprezentanți ai autorităților din domeniul educației, organizațiilor rome, mediatori comunitari și parteneri de dezvoltare.

Măsurile elaborate de MEC au scopul să faciliteze accesul copiilor și tinerilor romi la educație și să reducă abandonul și absentiismul școlar. Astfel, la admiterea în clasa I și în clasa a X-a va fi rezervată o cotă de 10% din locurile disponibile pentru copiii și elevii de etnie romă. De asemenea, elevii care au promovat examenele naționale de absolvire a gimnaziului vor putea accede la studii liceale prin mecanismele speciale prevăzute de minister.

Facilitățile vor fi extinse și pentru învățământul profesional-tehnic și superior. Candidații de această etnie vor fi scutiți de taxa de înscriere la concursul de admitere și vor avea la dispoziție locuri finanțate de la buget. Totodată, tinerii care vor fi admiși inițial la studii cu taxă vor putea fi transferați ulterior pe locurile bugetare rezervate în cadrul cotei speciale.

În cadrul aceleiași reuniuni a fost anunțată și lansarea unei noi ediții a Programului burselor de merit pentru elevii și studenții de etnie romă. În anul de studii 2026–2027, până la 120 de persoane vor beneficia de sprijin financiar. Este vorba despre 60 de elevi din licee, 15 elevi din școli profesionale, 20 de elevi din instituțiile profesional-tehnice postsecundare și 25 de studenți.

Beneficiarii programului vor primi o bursă lunară de 1.200 de lei.

„Măsurile speciale de admitere pentru copiii și tinerii de etnie romă urmăresc să elimine barierele care limitează accesul la educație și să asigure șanse egale pentru fiecare copil. Ne dorim ca un număr cât mai mare de elevi romi să își continue studiile după absolvirea gimnaziului și să beneficieze de oportunitățile oferite de sistemul educațional”, a declarat Ivan Duminica, șeful Serviciului politici în domeniul relațiilor interetnice din cadrul MEC.

Participanții la ședință au salutat inițiativa și au subliniat necesitatea unei colaborări mai strânse între autorități, comunitățile de romi și organizațiile partenere pentru a crește nivelul de educație în rândul populației rome.