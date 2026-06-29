Fotbaliștii amatori din Florești au pierdut marea finală și nu vor merge la UEFA Regions’ Cup

De către
OdN
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Dezamăgire totală pentru fotbaliștii amatori din Florești – după ce, în etapele premergătoare finalei au învins toate echipele rivale, printre formațiile care s-au înclinat în fața floreștenilor numărându-se și fotbaliștii din Soroca, această echipă frumoasă visa cu ochii deschiși și s-a mobilizat exemplar pentru a aduce trofeul în orașul de pe malul Răutului, dar… planurile de acasă nu au corespuns cu realitățile din terenul de la Vadul lui Vodă.

Cu părere de rău, reprezentanții Asociației Teritoriale de Fotbal Florești au cedat la limită, scor 1-2,  în fața echipei ATF Anenii Noi care nu doar a intrat în posesia Cupei, dar și va reprezenta Republica Moldova la UEFA Regions’ Cup. Golul de onoare al floreștenilor a fost marcat de Pavel Vasilachi.

 


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OdN
OdN
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