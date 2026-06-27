Arșiță în toată Republica Moldova: Cod Roșu și Portocaliu de caniculă până pe 1 iulie

De către
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Meteorologii au emis o avertizare meteo privind temperaturile caniculare. Pe teritoriul Republicii Moldova se așteaptă Cod Galben, Portocaliu și Roșu de căldură, în perioada 28 iunie – 1 iulie, transmite stiri.md

Potrivit hărții publicate de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, regiunea de nord a țării se va afla sub Cod Galben de caniculă în intervalul 28-29 iunie, în timp ce sudul Moldovei va fi sub Cod Portocaliu, transmite Știri.md.

În perioada 30 iunie – 1 iulie, temperaturile vor crește. Astfel, în partea de nord a țării va intra în vigoare Codul Portocaliu, iar la sud – Codul Roșu de caniculă.

În perioada Codului Galben, temperatura maximă a aerului va atinge valori de +33…+35°C, iar în timpul Codului Portocaliu – termometrele vor arăta valori de +36…+38°C.

Canicula va fi resimțită cel mai mult în perioada Codului Roșu, când temperatura maximă a aerului va fi de +39…+41°C.

Temperaturile minime se vor încadra în nopți tropicale, care nu vor coborî sub 20°C.

În acest context, autoritățile recomandă evitarea expunerii la soare în intervalul orelor de vârf, consumul frecvent de lichide, evitarea efortului fizic intens în aer liber și acordarea unei atenții sporite copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice.

Colaj: Știri.md

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OdN
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