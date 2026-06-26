Un caz la fel de tragic ca la Soroca s-a produs și la Ochiul Alb – o fetiță de 10 ani s-a înecat în iazul din apropierea satului

De către
OdN
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Potrivit informațiilor preliminare, mai multe minore se aflau la scăldat în iazul de lângă satul Ochiul Alb, iar o fetiță în vârstă de 10 ani a început să se înece. Un copil aflat în apropiere a intervenit și a reușit să o scoată la mal, însă, din nefericire, victima nu mai prezenta semne de viață.

De altfel, un caz tragic s-a produs și în localitatea  Soltănești, raionul Nisporeni, unde s-a înecat un adolescent de 17 ani, într-un bazin de acumulare a apei destinat intervențiilor în caz de incendiu.

În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) îndeamnă populația să manifeste maximă prudență în perioada estivală. Autoritățile reamintesc că scăldatul minorilor fără supravegherea unui adult este strict interzis și reprezintă un risc major pentru viață.

IGSU recomandă părinților și îngrijitorilor să nu permită copiilor să meargă singuri la scăldat.


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OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

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