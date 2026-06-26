Nici Dorin Recean, nici Nicu Popescu nu sunt considerați, încă, candidați la funcția de președinte al Republicii Moldova

Afirmația aparține doamnei Maia Sandu, care a fost invitata unei emisiuni moderate de jurnalista Lorena Bogza. Ba mai mult, președinta Republicii Moldova că este prea devreme să vorbească și despre propriul viitor politic.

Președinta a declarat că, nici numele ex-premierului Dorin Recean, nici cel al fostului ministru de Externe Nicu Popescu nu au fost discutate până în prezent drept potențiali candidați la funcția supremă în stat. Referitor la viitorul ei politic, Maia Sandu a dat de înțeles că va rămâne implicată în promovarea parcursului european al Republicii Moldova, iar una din sarcinile ei imediate este reformarea și eficientizarea întreprinderilor de stat, după scandalurile care au afectat imaginea instituțiilor publice..