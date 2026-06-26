Nici Dorin Recean, nici Nicu Popescu nu sunt considerați, încă, candidați la funcția de președinte al Republicii Moldova

De către
OdN
-
0
28

Afirmația aparține doamnei Maia Sandu, care a fost invitata unei emisiuni moderate de jurnalista Lorena Bogza. Ba mai mult, președinta Republicii Moldova că este prea devreme să vorbească și despre propriul viitor politic.

Președinta a declarat că, nici numele ex-premierului Dorin Recean, nici cel al fostului ministru de Externe Nicu Popescu nu au fost discutate până în prezent drept potențiali candidați la funcția supremă în stat. Referitor la viitorul ei politic, Maia Sandu a dat de înțeles că  va rămâne implicată în promovarea parcursului european al Republicii Moldova, iar una din sarcinile ei imediate este reformarea și eficientizarea întreprinderilor de stat, după scandalurile care au afectat imaginea instituțiilor publice..


  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentCe trebuie să verifice părinții înainte de a alege o tabără de odihnă pentru copii – Recomandările ANSA privind siguranța alimentară în tabere
Articolul următorCând aderarea la UE este (încă) scrisă cu fuiorul pe apă, iar Planul B ar putea deveni Planul A
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.